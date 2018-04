Brilon-Totallokal: Besuchergruppe aus dem HSK und dem Kreis Soest in Brüssel

brilon-totallokal: Im Rahmen einer dreitätigen Besucherfahrt auf Einladung der südwestfälischen Europaabgeordneten Birgit Sippel ging es für 53 Politikinteressierte aus dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest Mitte April in die „Hauptstadt Europas“- Brüssel. Auf dem Programm stand neben dem Besuch der europäischen Institutionen, eine Stadtbesichtigung, die damit verbundene Möglichkeit in der Stadt zu flanieren und die belgischen Spezialitäten zu probieren.

Gleich am ersten Tag der Fahrt fand das gemeinsame Gespräch mit Birgit Sippel im Europäischen Parlament statt. Dabei informierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Auswirkungen des aktuellen Facebook-Skandals und die neue Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai in Kraft treten wird. Ebenfalls wurde gemeinsam über die aktuelle Asyl- sowie die Sozialpolitik diskutiert. Nach dem Gespräch gab es noch eine Besichtigung der Besuchertribüne des Plenarsaals. Der Tag klang mit einem gemütlichen Abendessen in der Brüsseler Altstadt aus.

Der zweite Tag der Fahrt bot viel Informationen, da es nach einem Gespräch mit einem Referenten des Ausschusses der Regionen direkt zur Europäischen Kommission ging, wo ein weiterer Referent einen Vortrag über das Exekutivorgan der Europäischen Union hielt. Eine Stadtrundfahrt und Stadtführung sowie Freizeit in der Brüsseler Innenstadt rundeten die Fahrt am letzten Tag ab.

„Europa sind wir alle. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus meinem Betreuungsbereich in Brüssel begrüßen zu können. Nur so kann Europa näher gebracht werden. Nur so kann Europa besser verstanden werden“, ergänzt die Europaabgeordnete.

