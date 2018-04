Neuheiten auf Erlebnismesse GATE am Flughafen PAD

Brilon-Totallokal: Zur GATE 2018 am 23. und 24. Juni will der Paderborn-Lippstadt Airport mit einer Reihe von Neuheiten an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen.

brilon-totallokal: So wird es unter anderem erstmalig eine Blaulichtmeile, einen Überschlagsimulator sowie zahlreiche Events im Zeichen der Fußball-WM auf mehr als 20.000 qm geben – einmalige Airport-Atmosphäre inklusive.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Blaulichtmeile mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und Gerätschaften von Feuerwehren aus nah und fern. Zum ersten Mal auf der GATE zeigen hier die Retter ihr Können und beim Überschlags- und PKW-Crash-Simulator können brenzlige Fahrsituationen hautnah nachempfunden werden. Weitere Neuerungen sind ein größeres Angebot an Wellness & Beauty-Themen sowie zahlreiche Attraktionen für die jungen Besucher. Letzteren wird sich unter anderem der Dinosaurier-Park Münchehagen spielerisch präsentieren.

Die diesjährige Fußballweltmeisterschaft kann in Form der Übertragung des Spiels Deutschland vs. Schweden live verfolgt werden. Auch das DFB-Maskottchen Paule wird dem Heimathafen einen Besuch abstatten und gemeinsam mit den Fans die Nationalmannschaft beim Public-Viewing anfeuern. Darüber hinaus können die eigenen Fähigkeiten beim Fußball-Rodeo sowie verschiedenen Mitmachaktionen unter Beweis gestellt werden.

Zu den weiteren Themenwelten, die direkt am Rollfeld und am Quax Hangar am Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr präsentiert werden, gehören Dienstleistung & Handel, Haus & Garten, E-Mobilität, Ernährung & Genuss sowie natürlich das Thema Reise.

Anmeldungen für Austeller und Aktionsteilnehmer sind noch möglich. Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse GATE 2018 am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

BU.: (v.l.) Roland Hüser, Prokurist und kaufmännischer Leiter Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH, Christian Hake, Geschäftsführender Gesellschafter CAT marketing GmbH

Bildquelle: Paderborn-Lippstadt Airport

Quelle: Stefan Hensel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon