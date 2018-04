Olsberg: Helmut Schmücker hängt Ende 2018 sein Amt als Vorsitzender der Fachwelt Olsberg an den Nagel

Brilon-Totallokal: Jahreshauptversammlung der Fachwelt Olsberg zieht positive Bilanz

brilon-totallokal: Olsberg. Das war die Nachricht der Abends: Helmut Schmücker hängt Ende 2018 sein Amt als Vorsitzender der Fachwelt Olsberg an den Nagel. Die Gerüchteküche berichtete schon länger davon. „So war es von Anfang an geplant“, erläuterte Schmücker. „Diese drei Jahre als Zeitfenster der Umgestaltung in Olsberg wollte ich nochmal mitgestalten. Und jetzt mache ich das Feld frei für andere mit vielleicht neuen Ideen.“ Helmut Schmücker war von Februar 2006 bis Dezember 2014 und von Juli 2015 bis voraussichtlich November 2018 Vorsitzender der Fachwelt Olsberg bzw. der Werbegemeinschaft Olsberg. Sein jüngstes und aufsehenerregendstes Projekt war die durchaus kontrovers diskutierte Realisierung der Olsberger Kneipp-Figuren. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. So viel steht aber fest: Es gibt eine Person im Beirat, die sich vorstellen könnte, einer Doppelspitze anzugehören.

Zur Jahreshauptversammlung am 17. April 2018 im Bigger Hof hatte die Fachwelt Olsberg Lisa Nieder als Geschäftsführerin der Olsberg-Touristik gewinnen können. Eindrucksvoll schilderte sie die seriös geschätzte Kaufkraft von 21,6 Millionen Euro, die Gäste jährlich hier in Olsberg einsetzen. „Wenn Ihnen diese geschätzte Summe zu hoch erscheint, nehmen Sie nur einen Teil an und werden immer noch sehen, dass der Tourismus in Olsberg ein sehr bedeutsamer Wirtschaftsfaktor ist“, so Lisa Nieder. Das hat eine enorme direkte Wirkung auf die Tourismusbetriebe in Olsberg, schafft aber auch Arbeitsplätze in allen Bereichen und nebenbei eine Infrastruktur, die enorm zur Verbesserung der Lebensqualität der Olsberger Bürgerinnen und Bürger beiträgt. 105,- € gibt ein Übernachtungsgast pro Tag in Olsberg aus und 23,50 € lässt ein Tagesgast im Schnitt hier. Fast 70 000 Gäste machten 2017 durchschnittlich drei Tage Urlaub in Olsberg. Dieses Potential gilt es mit Freundlichkeit, Qualität und flexiblen Öffnungszeiten auszuschöpfen“, ermunterte Helmut Schmücker seine Mitstreiter.

2017 war ein ereignisreiches Jahr für die Fachwelt Olsberg. Vier verkaufsoffene Sonntage und zwei Schnäpchentage wurden organisiert. Der ausgetretene Rasen vor den Kneipp-Figuren zeigt das rege Interesse an dieser neuen Errungenschaft. Über den Verein „IOO – Initiative Ortskern Olsberg“ wurde eine Probeinszenierung mit verschiedenen Lichteffekten an Gebäuden durchgeführt. Sehr beeindruckend stellte Helmut Schmücker am Abend die Umsetzung eines vorgeschlagenen Lichtkonzepts für die Ruhrstraße in einer Computer-Simulation dar. Außerdem konnten über den Verein “IOO“ zahlreiche einheitliche Blumenkübel und auch Bänke angeschafft werden, die den Umbau des Stadtzentrums gestalterisch abrunden.

Mit großem Dank für die geleistete Arbeit wurden Ulrike Driller und Anja Wenzel aus dem Beitrat entlassen. Sie standen nicht mehr zur Wiederwahl. Neu wurden Anica Dickel, Tina Mettner, Bernadette Kimmlinger und Frank Mäkel in den Beirat der Fachwelt gewählt. Bernadette Kimmlinger und Frank Mäkel hatten bereits ein Jahr als freie Mitarbeiter im Beitrat gewirkt und sich so einen Eindruck verschaffen können. Tina Mettner betreut bereits jetzt den Facebook-Auftritt der Fachwelt und zeigte eindrucksvoll, welche Möglichkeiten diese kostenlose Werbung bietet.

Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen startet die Fachwelt Olsberg in 2018 durch. Das Zentrenkonzept wird weiter unterstützt und die Standorte der Kneippfiguren sollen nicht nur im Internet und auf einen Flyer aufgeführt werden. Auf dem neuen Gebäudekomplex gegenüber der Olsberger Kirche entsteht ein kleiner Platz mit Bänken. „Hier wird sich eine Tafel mit den Standorten der Kneipp-Figuren finden“, verriet Helmut Schücker. Nähere Infos und auch die Termine der Veranstaltungen gibt es unter www.fachwelt-olsberg.de.

Bildunterschrift: Die Mitglieder der Fachwelt Olsberg trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Hotel Bigger Hof.

Quelle: Jutta Maas

