Das 69. SGV-Gebirgsfest steht in den Startlöchern

Der Sauerländische Gebirgsverein und die Stadt Olsberg stellen das Programm des Wandertages mit großem Wander- und Familientreff vor

brilon-totallokal: Arnsberg/Olsberg. Bereits im September 2016 fiel der offizielle Startschuss für das gemeinsame Gebirgsfest am 30. Juni und 1. Juli 2018. Seitdem arbeiten der SGV sowie die Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH mit Hochdruck an der Ausgestaltung des Wandertages mit seinem Wander- und Familienfest.

Das Gebirgsfest ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen des Sauerländischen Gebirgsvereins. Seit 1951 treffen sich im 2-Jahres-Rhythmus zahlreiche SGV-Mitglieder aus dem gesamten Vereinsgebiet. Gerade im Hinblick auf den Deutschen Wandertag 2019 in Winterberg und Schmallenberg ist diese Veranstaltung als Auftaktveranstaltung eine gute Möglichkeit, bereits im Vorfeld viele Wanderer von der Schönheit dieser Region zu überzeugen.

Am Samstag, den 30. Juni 2018 finden Wanderungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten in und um Olsberg herum statt. Das Programm bietet u.a. eine kulinarische Wanderung, eine Familienwanderung, Gesundheitswanderungen sowie Rad- und Mountainbike-Touren. Für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm ist ebenfalls gesorgt: Der Philippstollen, die Bruchhauser Steine, das Rosendorf Assinghausen oder durch die Altstadt Brilon laden dazu ein, an einer der zahlreichen Führungen teilzunehmen.

Sonntag, der 01. Juli 2018 steht ganz im Zeichen der (Wander-)Familie! Auf dem Vorplatz der Konzerthalle in Olsberg findet das große Wander- und Familienfest ab 11.00 Uhr statt! Hier wird den Besuchern einiges geboten: Live-Musik auf der Sparkassen-Bühne, Geocaching-Schnuppertouren, zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Touristik, Outdoor und Freizeit, u.v.m. Natürlich bekommen die Besucher auch eine Auswahl an kleinen Köstlichkeiten geboten. Um 12 Uhr wird das Fest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Um 14.30 Uhr startet der große Festumzug durch die Innenstadt Olsbergs.

Die Durchführung dieser Veranstaltung ist nicht zuletzt den Sponsoren zu verdanken. Den Menschen und der Region verbunden, sieht sich die Sparkasse Hochsauerland in der Verantwortung, den Sauerländischen Gebirgsverein nachhaltig zu unterstützen und somit die Wirtschaftskraft der Stadt Olsberg zu stärken. „Das ist ein Teil der strukturierten Förderpolitik unseres Hauses“, so Marketingleiter Bernhard Hohmann. Neben der Sparkasse Hochsauerland wird das 69. SGV-Gebirgsfest von einem weiteren großen Akteur der lokalen Wirtschaft unterstützt. Die Brauerei C. & A. Veltins ist schon lange ein zuverlässiger Partner des SGV und lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen das Gebirgsfest zu unterstützen. Dies sind nur zwei der Partner, die stellvertretend für alle Partner und Unterstützer genannt werden. Der SGV sowie die Stadt Olsberg bedanken sich bei ALLEN Partnern und Unterstützern, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Auch dem Ehrenamt gilt ein großer Dank. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre es nicht möglich die Vereinsarbeit mit Leben zu füllen.

Interessierte können sich unter www.gebirgsfest.de oder www.sgv.de rund um das 69. SGV-Gebirgsfest in Olsberg informieren und sich für die Wanderungen anmelden.

Quelle: i.V. Anna Rösch, Sauerländischer Gebirgsverein

