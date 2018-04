Neue Kurse bei der VHS

Brilon-Totallokal: Pound – Rockout. Workout, Naturkundliche Exkursionen in Alme und Naturkundliche Exkursionen in Alme

brilon-totallokal: Pound – Rockout. Workout„Pound – Rockout. Workout“ nennt sich der neue Fitness-Trend aus den USA. Zu rockigen Beats und mit sogenannten „Pound-Sticks“ wird in einem intensiven Ganzkörper-Workout Kondition, Cardio und Pilates trainiert. Der Kurs beginnt am 3. Mai und findet an 8 Abenden jeweils von 20:00 bis 21:00 Uhr in der Turnhalle der Ratmersteinschule statt.

Naturkundliche Exkursionen in Alme In Alme bietet die VHS zwei naturkundliche Exkursionen an. Die Exkursion „Wenn der Tag erwacht“ legt einen Schwerpunkt auf das Erkunden der erwachenden Natur und Vögel in den umgebenden Feldern und Wäldern von Alme. Bei der Exkursion „Der frühe Vogel kann mich mal“ lernen die Teilnehmenden bei einem abendlichen Spaziergang die umgebende Natur Almes mit zahlreichen Pflanzen und Tieren kennen. Die morgendliche Exkursion findet am Sonntag, den 13. Mai, von 6:00 bis 9:00 Uhr statt, die abendliche Exkursion am Mittwoch, den 16. Mai, von 19:00 bis 21:00 Uhr. Treffpunkt für beide Exkursionen ist das Tor zur Waldroute in Alme.

An diesem Abend erfahren die Teilnehmenden alles über die gängigen Zutaten und das Zubehör, das sie für einen sommerlichen Cocktailabend brauchen. Natürlich steht das Zubereiten und Probieren im Vordergrund, damit für die nächste Party auch die richtige Auswahl getroffen und daheim wunderbare Cocktails für Gäste und sich selbst gezaubert werden können. Der Kurs findet am Samstag, den 28. April, von 18:30 bis 22:30 Uhr im Marsberger Bürgerhaus statt.

Anmeldungen zu den Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 (Brilon) bzw. 02992-1280 (Marsberg) oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

