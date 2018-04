Vandalen am Olsberger Gipfel

Brilon-Totallokal: Vor einigen Wochen machte der Olsberger Ortsvorsteher, Dieter Schulte, die Beobachtung, dass der Bildstock unterhalb des Gipfelkreuzes in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig sei

brilon-totallokal: Diesen Eindruck gab er in einem persönlichen Gespräch an den Vorstand der St. Michael Schützenbruderschaft weiter. Prompt erklärten sich einige Vorstandsmitglieder und der amtierende König, Arnd Steinrücken, bereit, dieses zu ändern. So wurde von ihnen am Freitag, dem 13. April, die renovierte Statue des heiligen St. Nikolaus wieder an ihren Platz gestellt und die ihn schützende Tür, mit einem neuem Glas versehen, wieder eingehängt.

Der Schutzpatron Olsbergs schaute also wieder mit uneingeschränktem Blick auf seine Gemeinde. Doch keine 48 Stunden später war die Sichtscheibe bereits wieder zerstört worden, wodurch auch die Statue erneuten Schaden nahm. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 150 Euro. Der kurze Kommentar von Adjutant Volker Isenberg zu diesem Vorfall: „Idioten sterben leider nicht aus.“ Eine Anzeige wurde erstattet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Brilon unter der Telefonnummer 02961/90200 gerne entgegen.

