Briloner Schülerinnen und Schüler chatten mit dem Bürgermeister

Brilon-Totallokal: Das gab es noch nie!

brilon-totallokal: Auf der einen Seite sind es viele Fragen, Anregungen und Ideen von Schülerinnen und Schülern der Briloner Schulen. Auf der anderen Seite das alt ehrwürdige Rathaus mit Bürgermeister Dr. Bartsch, den dieses interessiert.

Um beides einmal zu verbinden, fand auf Initiative des Jugendparlaments Brilon am 11. April 2018 der erste Schüler-Chat mit dem Bürgermeister statt. Möglich macht‘s die Online-Plattform „Brialog“ der Stadt Brilon und die moderne technische Ausstattung in den einzelnen Schulen.

Die Schülerinnen und Schüler aus zehn Klassen und Kursen der St. Engelbert Grundschule, Ratmersteinschule, Heinrich-Lübke-Schule, Marienschule und des Gymnasiums chatten über Smartboards (computergesteuerte Schul-Tafeln) direkt aus ihren Klassenräumen.

Bürgermeister Dr. Bartsch nutzt seinen Dienst-PC im Rathaus um Rede und Antwort zu stehen.

Die Schülerinnen und Schüler nutzten diese Gelegenheit. 90 Minuten lang wurde über freies WLAN in den Schulen, Verbesserung der Schulhöfe, Windkraft und Naturschutz, ein fehlendes Kino in Brilon, Ausbau von Fahrradwegen, Verbesserung der Busverbindungen zwischen der Kernstadt und den Ortschaften oder die Hansetage 2020 miteinander diskutiert. Einladungen in die Schulen wurden ausgesprochen, um einzelne Themen noch intensiver besprechen zu können.

Der rundherum gelungene Chat von Schülerinnen und Schülern mit dem Bürgermeister wird auf jeden Fall in die zweite Runde gehen.

Bild: Bürgermeister Dr. Bartsch, beim Chat im Rathaus

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon