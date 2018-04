Briloner Waldfee informiert sich bei den Gesundheitstagen 2018 in der Sparkasse Brilon

Gesundheitstage in Brilon: Waldfee fischt Gummibärchen aus Melone mit endoskopischen Instrumenten…

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf: Erfolgreicher Start der Gesundheitstage in Brilon. Zwei Tage (20.+21.April) können sich die Besucher in der Sparkasse Brilon informieren. Das Angebot der Gesundheitstage beschränkt sich nicht auf reine Theorie. „Mitmachen und ausprobieren“ heißt das Motto. So können sich große und kleine Gäste zum Beispiel an einer Schweineschwarte mit Nadel und Faden probieren, um eine Wunde zu schließen. Ein Gummibärchen wartet zudem darauf, mit endoskopischen Instrumentarien aus einer Melone befreit und gegessen zu werden. Neben dem begehbaren Herzmodell dürfen sich die Besucher auch auf einen so genannten Alterssimulationsanzug freuen, der ihnen bewusst macht, wie sich das Leben körperlich mit zunehmendem Alter anfühlen kann.

