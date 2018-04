Brilon-totallokal: Im Jahr 2020 feiert die Stadt Brilon ihren 800. Geburtstag.

brilon-totallokal: Zu diesem Anlass wird im Herbst 2019 ein Bildband im Verlag Podszun erscheinen, der die Vielfalt Brilons und seiner Dörfer in zahlreichen Fotos dokumentieren soll. Jeder ist zum Mitmachen eingeladen. „Fotografiere Deinen Lieblingsplatz – unser Brilon – unsere Dörfer“ – unter dieses Motto hat die Stadt Brilon eine Fotoaktion gestellt, bei der jeder seine Lieblingsorte fotografieren und als Beitrag zu diesem Band einreichen kann. Die Aktion ist erreichbar über die Internetseite der Stadt Brilon (www.brilon.de -> „Aktuelles“) oder die Bürgerbeteiligungsplattform Brialog (www.brialog.de -> Pläne & Projekte). Gestartet ist die Aktion am vergangenen Wochenende. Sie endet am 6. März 2019 (Aschermittwoch).

Zu den Bedingungen – es werden ausschließlich aktuelle Digital-Fotos angenommen. Die Einreicher müssen ihre Personalien und den Ort angeben, wo das Foto entstanden ist. Das Redaktionsteam behält sich die Formulierung der Bildunterschriften für den Bildband vor. Jedes Bild muss mind. 2600 x 1500 Pixel bei einer Auflösung von 300 dpi aufweisen. Die Dateiart sollte „jpg“ sein und die maximale Dateigröße von 15 Megabyte nicht überschreiten. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung der Dateien sowie der uneingeschränkten Veröffentlichung einverstanden.

Ende 2017 ist der erste von vier Bänden im Vorfeld der 800-Jahre-Feierlichkeiten der Stadt Brilon erschienen. In diesem Buch macht Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eine Bestandsaufnahme der Stadt Brilon Anno 2017, Carsten Schlömer schreibt über Stadtgeschichte, Norbert Föckeler stellt Leben und Wirken des Stadtgründer Engelbert I. von Berg vor. Dr. Christoph Thüer ist mit zwei Aufsätzen vertreten. Zum einen beschreibt er die Briloner Wirtschaftsbeziehungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, zum anderen blickt er ins Brilon der NS-Zeit 1933-1939.

Der zweite Band wird im Spätherbst 2018 erscheinen und Menschen in den Fokus stellen, die in Brilon und seinen Ortsteilen Spuren hinterlassen haben.

Der dritte Band wird der Fotoband mit Lieblingsorten, der vierte wird Brilon im europäischen Kontext zum Thema haben. Weitere Infos zur Fotoaktion gibt es beim Stadtarchiv Brilon. Telefon 02961 / 794-244 oder stadtarchiv@brilon.de.

