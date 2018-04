Monatstreff Brilon Marsberg Willingen

Brilon-Totallokal: Marokko – Gebirgs- und Wüstentrekking im Land der Berber

brilon-totallokal: Am Donnerstag den 26. April 2018, um 20 Uhr, wird im Kolpinghaus Derkere Straße 3 in Brilon, eine Foto- und Videopräsentation zum Thema „Gebirgs- und Wüstentrekking in Marokko“ gezeigt. Referent ist Hermann Schmidt aus Olsberg.

Im Oktober 2017 nahmen vier Mitglieder der DAV-Sektion Hochsauerland an einem zweiwöchigen Trekking-Programm in Marokko teil. Begleitet von einer einheimischen Berbermannschaft mit ihren Mulis wurde bei einem Gebirgstrekking mit dem Saghro-Massiv das letzte vor der Wüste liegende Gebirge durchquert. Bizarre Felstürme, monumentale Tafelberge mit schillernden Farben und zerklüftete Vulkanlandschaften boten eine großartige Naturkulisse. Südlich von Zagora wurde anschließend ein viertägiges Wüstentrekking in Begleitung von Beduinen mit Last- und Reitkamelen durch die Weite der westlichen Sahara durchgeführt.

Die Formationen der Sanddünen von Erg Chegaga, der Rhythmus des Reitens auf den Kamelen sowie das faszinierende Erleben des nächtlichen Sternenhimmels in der Wüste beeindruckten nachhaltig. Übernachtet wurde in Zelten, die Speisen aus der Trekkingküche nach orientalischer Art, auf dem Boden sitzend, eingenommen. Über den Anti-Atlas und Hohen Atlas ging es abschließend nach Marrakesch, der roten Stadt des Südens. Hier taucht man ein in die Altstadt, eine Welt aus Düften und Klängen, mit unzähligen Verkaufsständen, Händlern, Schlangenbeschwörern und Geschichtenerzählern.

Die stimmungsvolle und aufwändig gestaltete Live-Präsentation zeigt einzigartige Landschaftsaufnahmen. Sie versucht, die vielfältigen Erfahrungen und Eindrücke nachempfinden zu lassen. Zu dieser Trekkingreise in Bildern, Texten und Musik lädt die Sektion Hochsauerland des Deutschen Alpenvereins alle Landschafts- und Naturbegeisterten herzlich ein. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Andreas Schmidt, Deutscher Alpenverein

