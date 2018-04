Singen für Jung und Alt im Evangelischen Gemeindezentrum

Brilon-Totallokal: Bereits zum vierten Mal findet im Evangelischen Gemeindezentrum am Dienstag, den 08. Mai 2018 um 19.30 Uhr ein Abend zum gemeinsamen Singen für Jung und Alt statt.

brilon-totallokal: Dem Wunsch der vielen Besucher aus dem Vorjahr, die begonnene Tradition auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, kommt cantamus, der Gemeindechor, abermals gerne nach und lädt die Briloner herzlich zum gemeinsamen Musizieren ein.

Bekannte Lieder, quer Beet durch alle Genres, werden gut lesbar an die Leinwand projiziert, so dass alle Teilnehmer ohne Schwierigkeiten in die Melodien mit einstimmen können. Am Akkordeon begleitet schwungvoll Christine Preckel und durch den Abend führt in bewährter Weise Chorleiter Gerhard Eberbach. Für das Pausenbüfett mit kleinen Leckereien und fruchtigen Getränken sorgen die Chormitglieder. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende zur Deckung der Kosten ist allerdings hilfreich.

Text und Bild : cantamus

