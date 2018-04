Benefizkonzert im Mai nach Brilon

Brilon-Totallokal: Stardirigent kommt mit der Big Band der Bundeswehr

brilon-totallokal: Der Kartenvorverkauf läuft auf Hochtouren. Das Team der BWT Brilon Kultour bereitet sich gemeinsam mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und unter der Schirmherrschaft von Dirk Wiese (MdB) auf das Benefizkonzert zu Gunsten der Briloner Bürgerstiftung vor: Am 17. Mai 2018 tritt in der Briloner Schützenhalle die „Big Band der Bundeswehr featuring Pe Werner“ auf.

Neben der bekannten Sängerin Pe Werner (wir berichteten) wird der – mit vielen Preisen ausgezeichnete – Dirigent Timor Oliver Chadik dabei sein. Er studierte bei Prof. Dr. Hermann Dechant und Prof. Peter Falk an der Musikhochschule Würzburg, schloss sein Diplom im Jahr 2000 und die anschließende Meisterklasse im Jahr 2002 mit Auszeichnung ab. Nach seinem Studium war er an der Oper Dortmund engagiert, zuletzt als 2. Kapellmeister. 2004 wechselte er im Alter von 27 Jahren als 1. Kapellmeister an das Staatstheater Darmstadt.

Als Gastdirigent leitete er u.a. die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Ludwigshafen, die Philharmonie Südwest in Siegen, die Nürnberger Symphoniker, die Kammerphilharmonie in Budweis sowie das Prime Philharmonie Orchestra in Dej Jeong, Südkorea. Im September 2006 trat er in die Bundeswehr ein und war seitdem als stellvertretender Chef beim Luftwaffenmusikkorps 3 Münster eingesetzt. In der ersten Jahreshälfte 2007 war er in gleicher Funktion beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr, in der er für die Durchführung der protokollarischen Ehrendienste im Bundeskanzleramt und Bundesministerium der Verteidigung verantwortlich war.

In der Zeit von Januar – Mai 2010 war er im Rahmen eines ISAF Auslandseinsatzes Leiter eines Mentoren Teams zur Ausbildung afghanischer Musiker in Kabul. Von Juni – Oktober 2010 führte er vertretungsweise als Chef das Heeresmusikkorps 300 Koblenz. Von 2012 – 2015 leitet er als Chefdirigent das Luftwaffenmusikkorps in Münster. Seit Januar 2015 hat Timor Oliver Chadik die Big Band der Bundeswehr übernommen. Er ist damit der 7. Bandleader dieser herausragenden Formation.

Karten für das Briloner Benefizkonzert sind unter www.ticket-regional.de sowie in allen bekannten Briloner Vorverkaufstellen verfügbar.

Bildunterschrift: Timor Oliver Chadik tritt mit der Big Band der Bundeswehr live in Brilon auf.

Bild: „Portrait_Chadik.jpg“ Foto: © Big Band der Bundeswehr, Johannes M. Langendorf

Brilon Kultour – Thomas Mester

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon