BIG BAND & CHOR des Petrinum laden ein zum Summer-Jazz Mai-Konzert

Brilon-Totallokal: Die Ensembles des Gymnasiums laden ein in die Aula des Schulzentrums Brilon

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Summer-Jazz“ laden die Big Band, die Junior Big Band und die Chöre des Gymnasiums Petrinum Brilon zum diesjährigen Maikonzert ein. Wer in den vergangenen Jahren die Konzerte des Petrinum besucht hat, weiß, dass die Ensembles stets mit neuen Ideen und Programmen aufwarten konnten. Unter Leitung von Dr. Elmar Nordmann und Clarissa Gosselke stellen die beiden Big Bands und die Chöre in diesem Jahr eine bunte Mischung aus flotten Melodien und jazzigen Improvisationen vor. Von Happy-Music bis zu romantischen Melodien reicht das Abendprogramm, mit dem die jungen Musiker die Vielseitigkeit der Jazz-Musik zeigen möchten, mal melodisch bis modern, mal verträumt und dennoch mitreißend.

Das Konzert findet statt am Dienstag, 8. Mai 2018 um 19.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums Brilon, Zur Jakobuslinde 21. Natürlich kann man sich auch in diesem Jahr bereits Karten im Vorverkauf sichern bei der Buchhandlung „Podszun“ oder im Sekretariat des Gymnasium Petrinum. Auch an der Abendkasse sind die Karten wieder erhältlich.

Quelle:Elmar Nordmann, Leiter der Big Band des Gymnasiums Petrinum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon