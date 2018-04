Bilder: Ein begehbares Herzmodell und ein „Alterssimulationsanzug“ – Attraktionen der Gesundheitstage des Briloner Krankenhauses!

brilon-totallokal: Einen Eyecatcher der besonderen Art bot der Eingangsbereich der Sparkasse Hochsauerland in Brilon am 20. und 21. April 2018. Ein großes begehbares Herzmodell lockte Interessierte in das Atrium des Kreditinstituts, das am Freitag und Samstag die „Gesundheitstage“ des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf präsentierte. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bedankte sich bei Sparkassenvorstand Ulrich Dolle, dass die Sparkasse HSL ihre Räumlichkeiten für die „Gesundheitstage“ zur Verfügung gestellt hat und hieß auch die Mitarbeiter des Krankenhauses sowie die Gäste herzlich willkommen. „Es war eine gute Entscheidung, diese Veranstaltung mitten in Brilon zu zeigen. So haben mehr Menschen die Möglichkeit, das große Leistungsspektrum unseres Krankenhauses, das vielen in seinem Umfang gar nicht bekannt ist, kennenzulernen“, erklärte Dr. Bartsch. „ Der Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen in Berlin, der zum Inhalt hat, mehr als 600 Krankenhäuser aus der Notfallversorgung herauszunehmen, sendet keine guten Signale in Richtung akuter medizinischer Versorgung. Und auch aus diesem Grunde sind die „Gesundheitstage “ hier in der Sparkasse HSL sehr wichtig“, führte Bürgermeister Dr. Bartsch weiter aus. Die Geschäftsführerin des Krankenhauses Sonja G. Drumm ließ es sich nicht nehmen, die Besucher zu begrüßen und forderte sie auf, sich durch die Mitarbeiter des Krankenhauses begeistern zu lassen.

Präsentation aller Fachabteilungen und Kooperationspartner

Das gesamte Leistungsspektrum des Krankenhauses präsentierte sich den Besuchern an zahlreichen Informationsständen – theoretisch, praxisnah und zum Teil auch interaktiv. Beispielsweise bestand die Möglichkeit, am Stand der Gastroenterologie (Magen-Darmerkrankungen) Gummibären aus einer Melone zu angeln, um eine Magenspiegelung zu simulieren. Im chirurgischen Bereich konnte sich der Laie dann einmal als Chirurg mit dem Vernähen einer Wunde an einer Schweineschwarte versuchen. Und am Diabetologie-Stand war u. a. die Messung der Blutzuckerwerte möglich. Mitarbeiter des Krankenhauses, darunter Fachärzte, stellten sich den Fragen der zahlreichen Gäste. Auch die Hagelüken Apotheken ( „Alte Hirsch Apotheke“ und die „Apotheke im Volksbank Center“ ) sowie Krankenkassen wie die AOK und Barmer, des Weiteren Promotio ( Reha- und Präventionszentrum ) und das Sanitätshaus Löhr präsentierten sich u.a. im Rahmen dieser Veranstaltung. Im 2. Obergeschoß der Sparkasse HSL fanden an beiden Tagen Vorträge statt, beispielsweise „Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen“, „Urologische Krebsvorsorge bei Männern und Frauen“ und „Multiresistente Keime“. Auch Erläuterungen zu Ausbildungsmöglichkeiten im Krankenhaus gehörten zu der breiten Palette der Informationen. Die Kids konnten sich bei einem Malwettbewerb und einem Besuch in der „Teddy Klinik“ kurzweilig die Zeit vertreiben.

„Alterssimulationsanzug“ als besonderes Special

„Der „Alterssimulationsanzug“ täuscht altersbedingte körperliche Einschränkungen vor“, erläuterte Ulrich Trommer, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Krankenhaus Brilon. „Beweglichkeit und Wahrnehmung lassen im Allgemeinen mit zunehmendem Alter nach.“ Eine 20- jährige junge Dame erlebte beim Tragen dieses Anzuges hautnah, wie es einem im Alter ergehen kann. „Ich kann ganz schlecht hören und fühle mich körperlich fast wie 100!“ Eine lehrreiche Erfahrung, denn schließlich wollen wir alle – möglichst in guter Verfassung – alt werden und die „Gesundheitstage“ verschafften einen umfassenden Einblick in die medizinischen Möglichkeiten, die das Briloner Krankenhaus bietet.

