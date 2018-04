Fortbildung „Attraktives Lauftraining“

Brilon-Totallokal: Auch Verlängerung der C-Lizenz möglich

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet eine Fortbildung zum Thema „Attraktives Lauftraining“ an.

Am 06.05.2018 findet diese im Berufskolleg Olsberg sowie den dortigen Außenanlagen statt.

Es werden vielfältige Praxisbeispiele sowie deren Umsetzung bei der Arbeit mit Sportgruppen vermittelt.

Für dieses Fortbildung, welche mit acht Lerneinheiten für die Übungsleiter-C-Lizenz-Verlängerung anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Sie richtet sich vor allem an Übungsleiter/innen und auch an alle sonstigen am Thema interessierten Personen.

Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de/themen/qualifizierung/qualifizierungsangebote/.

Weitere Informationen gibt es unter info@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763250 in der Geschäftsstelle des KSB.

Quelle: i.A. Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon