Generalversammlung und Big-Band-Jubiläum des Musikverein Antfeld

Mit einem gut besuchten Jubiläums-Open-Air „33 Jahre Big-Band" startete der Musikverein Antfeld in die Schützenfest-Saison 2018.

Und das gleichzeitig mit einem neuen Geschäftsführer: Fabian Schneider löst Nadine Kersting ab, bei der sich Silke Rüther, 1. Vorsitzende, im Rahmen der Generalversammlung ganz herzlich für jahrelange Vorstandsarbeit bedankte.

Nicole Berlinger wurde in ihrem Amt als 2. Vorsitzende bestätigt, ebenso wie Kassierer Andreas Spitzley. Als musikalischer Leiter gehört nun auch Sebastian Klaucke dem Vorstand an, Michael van Berk ist als Kassenprüfer wiedergewählt.

Es gibt viel zu tun bzw. zu proben, denn in diesem Jahr spielt der Verein mit Willingen und Velmede-Bestwig erstmals wieder zwei Schützenfeste. Dies tatkräftig unterstützt von den Valmetaler Musikanten, mit denen der Verein seit zwei Jahren eine Proben- und Konzertgemeinschaft hat. Auch bei Auftritten packen sich die Vereine gegenseitig unter die Arme . Insgesamt 42 Proben beider Vereine fanden im vergangenen Jahr statt. Die Kassenlage des Vereins ist solide, die Versammlung erteilte dem Vorstand und Kassierer Andreas Spitzley mit großer Mehrheit Entlastung. Auch das Jugendorchester, das der Musikverein gemeinsam mit Altenbüren führt, ist rege unterwegs: 30 Proben gab’s in 2017, zuletzt trat der Nachwuchs, der mit Sebastian Klaucke einen neuen Dirigenten gefunden hat, beim Osterkonzert in Altenbüren auf. Auch die Gemeinschaft darf nicht zu kurz kommen, 2018 soll es wieder einen Spielenachmittag geben und nach und nach nehmen auch alle Jungmusiker an den D-Lehrgängen des Volksmusikerbundes teil.

Zu bewältigen ist in diesem Jahr mit Blick auf Gemeinschaftsauftritte mit den Valmetaler Musikanten noch, dass alle in einheitlichen Westen auftreten – jeweils des Vereins, der den Auftritt angenommen hat. Gleiches gilt für das Notenmaterial, das Fredy Brandenburg zurzeit, v.a. mit Hlife von Sarah und Robin Spiekermann sowie Adam Fankhauser, auf den neuesten Stand bringt. Dafür dankten ihm alle 19 Teilnehmer der Generalversammlung einmal ganz deutlich, und er erwiderte: „Danke, dass ihr mir so ein schönes Hobby hier ermöglicht!“

Allein 18 Proben hatte die Big-Band im vergangenen Jahr und mit Begeisterung startete die Tanzband des Musikvereins auch in 2018. Fast jeden Freitag treffen sich die Musiker und machen sich fit für die Schützenfestsaison. Beim Jubiläumsabend stellten sie ihre Spielfreude eindrucksvoll unter Beweis. Als Besucher kamen neben Antfeldern und ehemaligen Band-Mitgliedern auch Vertreter der Schützenbruderschaften, bei denen der Musikverein spielt und spielte, und mit denen die Musiker mittlerweile schon eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet.

Nächster Auftritt der Big-Band ist am nächsten Samstag, 28. April. Beim Jubiläumsfest „10 Jahre Dorfplatzerneuerung Antfeld“ gibt es ab 11 Uhr erst den Familiengottesdienst mit Fahrzeugsegnung und dann ein Frühschoppenkonzert.

