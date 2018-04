Heavy Metal Konzert ausverkauft

Brilon-Totallokal: Orden Ogan rockte in Brilon

brilon-totallokal: Bereits beim Einlass wird klar, dieser Abend sollte ein ganz besonderer in Brilons Kulturkalender werden und als die Support-Band „Muirsheen Durkin“ die knapp 400 Metal-Fans hervorragend einheizt, werden an der Abendkasse gerade die letzten begehrten Tickets verkauft –„Sold out“ steht schon früh auf den Konzertplakaten am Haupteingang.

Und als der Mainact „Orden Ogan“ die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. Mit dem aktuellen Tourprogramm ihrer Gunmen-Tour peitschen die vier langhaarigen Musiker einen Song nach dem nächsten von der beeindruckenden Bühne. Special-Effects und ein perfekt abgemischter Sound reißen die Fans mit und lauthals werden die Songs mitgesungen. „Das so eine internationale Band mitten in Brilon spielt ist der absolute Hammer“, kommentiert ein Gast.

Nach dem Konzert gibt Orden Ogan sich fannah und signiert am Merch-Stand Cds, Shirts und Konzerttickets und gibt vielen Fans die Möglichkeit für ein gemeinsames Foto. Ein rundum gelungener Konzertabend ruft nach einer baldigen Wiederholung.

Bild: „Orden Ogan spielte am vergangenen Wochenende vor rund 400 Gästen“



Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon