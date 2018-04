Abschluss der dritten Briloner Kinderuni bei Impuls Küchen

Brilon-Totallokal: Die Teilnehmer der dritten Briloner Kinderuni waren zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zu Gast bei Impuls Küchen.

brilon-totallokal: Die 20 Mädchen und Jungen wurden vom technischen Leiter Bernd Funke herzlich in Empfang genommen. Nach einer kurzen Begrüßung durften die Kinder im Ausstellungsraum aktiv werden und am Computer ihre eigene Küche planen. Auch bei der Montage eines Küchenschrankes konnten die Kinder Hand anlegen. Während eines Firmenrundganges zeigte Funke den Kindern das beeindruckende Hochregallager und die einzelnen Schritte der Produktion. Er erklärte die Logistik und lud die Kinder ein, einen Blick in das Elektrogeräte-Lager zu werfen. Zum Schluss schauten die Kinder zu, wie die fertig produzierten Küchenteile in LKWs verladen wurden.

Im Anschluss hatten die Kinder dann Gelegenheit, sich in der Ausstellungshalle verschiedene Musterküchen anzusehen.

Funke und sein Team hatten eine kindgerechte und sehr anschauliche Betriebsbesichtigung vorbereitet, die den 20 Kindern sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Die Betriebsbesichtigung bei Impuls Küchen in Brilon schließt die dritte Runde der Briloner Kinderuni der Stadtbibliothek Brilon ab. Nach 4 Vorlesungsbesuchen an der FH Meschede und einer Wissenswerkstatt der Fernuniversität Hagen konnten die Kinder hautnah erleben, wie spannend die Planung und Produktion von Küchen ist.

Die Stadtbibliothek hat mit der Fachhochschule Meschede, der Fernuniversität Hagen und der Unternehmensinitiative „Big Six“ starke Partner im Projekt „Kinderuni – Bildung bewegt“ an der Seite. Einzigartig ist die Verknüpfung von Vorlesungen und Betriebsbesichtigungen für Kinder, wie es in Brilon nun schon im dritten Jahr praktiziert wird. Alle Partner sind auch im nächsten Jahr wieder dabei.

Bild: Kinder der diesjährigen Kinderuni gemeinsam mit Bernd Funke, dem technischen Leiter von Impuls Küchen und Team

