Abschied von Pfarrer Michael Kleineidam

Brilon-Totallokal: Anlässlich der Verabschiedung von Pfarrer Michael Kleineidam, fand am 20. April eine feierliche heilige Messe in der St. Ludgerus Kirche in Alme statt.

brilon-totallokal: Die überfüllte Kirche zeigte einmal mehr wie beliebt der Pastor in der Gemeinde ist. Frau Renate Leikop vom Kirchenvorstand Thülen, teilte mit , dass der Vorstand ihn nicht gern gehen lässt jedoch sollen Michael Kleineidam die besten Wünsche begleiten. Geboren wurde Michael Kleineidam 1958 in Bad Salzuflen- Schötmar. Zum Priester wurde er 1984 geweiht. Seit 1997 leitete er den Pastoralverbund Thülen und war seit 2002 Dechanat des Dekanats Hochsauerland- Ost.

Begegnungen mit Menschen, Gespräche und Besuche der Kranken sind nur einige der Dienste, die er als Pastor liebevoll übernommen hat. Den Kontakt zu den Menschen zu pflegen und ihnen Hoffnung durch den Glauben an Jesus Christus zu geben war immer seine Priorität. In voller Zuversicht möchte Pfarrer Kleineidam seinen Einsatz in der neuen Gemeinde in Wenden fortsetzen. Ab 01. Mai wird er der neue Pfarrer der Pfarrei St. Severinus Wenden und Leiter des Pastoralen Raumes Wendener Land. „ Eigentlich gibt es keinen Abschied, weil die Wurzel des Weinstocks, wie Jesus gelehrt hat uns alle im Glauben an ihn verbindet“ , erklärte in seiner Predigt Vikar Florian Lübker. Nach der hg. Messe waren alle Freunde, Mitwirkende und Helfer zu einer Abschiedsfeier in die Schützenhalle Thülen herzlich eingeladen. Dabei war es allen möglich dem Pastor für seinen Dienst persönlichen Dank und Wertschätzung entgegenzubringen.

Bild: Michael Kleineidam bedankte sich bei allen seinen Wegbegleitern

Quelle: K. Maschka

