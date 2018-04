Briloner Pflanzfest am 28. April 2018 – Aktion Generationenwald – Ein Baum für ein neues Leben

Brilon-Totallokal: Einladung zum Briloner Pflanzfest am 28. April 2018 um 10:00 Uhr am Waldfeenplatz / Hängeberg

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr möchte das Krankenhaus Maria-Hilf eine schöne Tradition weiterführen: Eltern, Großeltern, Verwandte sowie Bekannte erhalten die Möglichkeit, einen Baum zur Geburt eines Kindes im Briloner Generationenwald zu pflanzen und somit eine Baumpatenschaft für ein Neugeborenes zu übernehmen.

Alle im Briloner Krankenhaus Maria-Hilf geborenen Kinder haben an dem diesjährigen Baumpflanzfest am Samstag, den 28. April 2018 um 10.00 Uhr am Waldfeenplatz in Brilon, die Möglichkeit den Baum des Lebens zu pflanzen.

Hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zum Briloner Pflanzfest 2018 am Hängeberg einladen.

Nach einer musikalischen Darbietung werden gemeinsam die Waldwünsche- und Generationenwald-Bäume durch die Teilnehmer gepflanzt. Ein abschließendes Gruppenfoto und eine Urkunde für jeden gepflanzten Generationenwald-Baum sollen alle Baumpaten an diesen besonderen Tag erinnern und runden das vielseitige Programm ab.

Wann: Samstag, 28. April 2018

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Wo: Waldfeenplatz (ab Landgasthof Gruß der Beschilderung folgen)

E-Mail: marketing@kh-brilon.de

Tel.: 02961 780-1276 oder -1277

Ein jahrhundertealter Brauch

Dass zur Geburt eines Kindes ein Baum gepflanzt wird, hat einen ganz besonderen Grund: Der Baum als Sinnbild des Lebens steht für Fruchtbarkeit, Gedeihen und Wachstum. Als symbolischer Lebensbaum für das Neugeborene wächst dieser gemeinsam mit dem Kind heran.

In Deutschland war es Sitte einen Birnbaum für ein Mädchen und einen Apfelbaum für einen Jungen zu pflanzen, heute sind jedoch alle Bäume erlaubt.

Aktion Generationenwald – Ein Baum für ein neues Leben

Nur 15 Gehminuten vom Krankenhaus entfernt entsteht seit 2012 auf einer 0,65 ha großen Fläche am Hängeberg des Briloner Stadtwaldes ein eigener Generationenwald. Hier werden für jeden Geburtenjahrgang symbolisch Bäume für die in Brilon geborenen Kinder gepflanzt. Im Laufe der Jahre können Besucher somit an den Baum-Wuchshöhen erkennen, dass viele Generationen das Licht der Welt in Brilon erblickt haben.

Die Teilnahme des Briloner Krankenhauses an dieser Aktion ist eine Teilnahme aus Überzeugung: Der Brauch, für Neugeborene oder Kleinkinder einen Baum zu pflanzen, ist Jahrhunderte alt. Viele Bäume ergeben einen Wald, ein lebendes Symbol für die menschliche Gemeinschaft, für Gesundheit, Wachstum, Beständigkeit und Zukunft – und vor allen Dingen ein sichtbares Zeichen für das Leben.

Für jede Generation wird eine neue Baumart gepflanzt, um einen bunten Mischwald zu erhalten. Für das diesjährige Pflanzfest am 28. April 2018 wurde die Schwarzkiefer als Baum des Jahres gewählt.

Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte sind ganz herzlich zu diesem Fest eingeladen, um kostenlos für ihr Kind, ihren Enkel, ihr Patenkind oder einfach für ihr Lieblingsbaby einen Baum zu pflanzen.

Diese Veranstaltung ist ein symbolischer Akt, der die Dankbarkeit für die Geburt der in Brilon geborenen Kinder ausdrücken soll. Aus den Bäumen entsteht ein ganzer Wald, der selbst nach Jahren noch ein schönes Ziel zahlreicher Besuche sein wird. Das Miterleben des Wachsens festigt die eigene Verwurzelung in der Heimat und gleichzeitig auch die Ehrfurcht vor der Natur. Der Wald soll die jungen Menschen auf ihren Lebenswegen begleiten und eine persönliche Verbundenheit zum Geburtsort herstellen.

Die Trägerschaft haben das Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH und der Briloner Bürgerwaldverein e.V. übernommen. Unterstützt wird die Aktion von Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch; dem Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn, Wolfgang Diekmann; Dr. Thomas Laker, Chefarzt der Gynäkologie des Briloner Krankenhauses; Dr. Gerrit Bub, Leiter des Stadtforstbetriebes/ Vorsitzender des Bürgerwaldvereins Brilon sowie der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG.

Wir freuen uns auf Sie.

Quelle: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon