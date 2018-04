Infoveranstaltung Datenschutz für Sportorganisationen

Brilon-Totallokal: Der KreisSportBund HSK bietet eine Infoveranstaltung für seine Mitgliedsorganisationen zum Thema Datenschutz an.

brilon-totallokal: Diese wird am Mittwoch, den 23.05.2018 ab 18:00 bis ca. 21:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Meschede stattfinden.

Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Bei großer Nachfrage kann auch der 24.05. als Zusatzermin angeboten werden.

Als Referent wurde Dieter Ostertag, autorisierter VIBSS-Berater des LSB NRW und Justiziar beim FLVW, gewonnen.

Um Anmeldung unter j.morgenstern@hochsauerlandsport.de (Name, Vorname; Mailadresse; Verein; Funktion) wird gebeten.

Weitere Informationen unter sind unter https://www.hochsauerlandsport.de/service/datenschutz/

oder bei Jens Morgenstern in der Geschäftsstelle des KSB HSK unter 02904-9763251 erhältlich.

Quelle: i.A. Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

