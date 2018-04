Kita St. Elisabeth in Brilon für musikalische Förderung der Kinder ausgezeichnet

Brilon-Totallokal: Caruso heißt die Qualitätsmarke des Deutschen Chorverbandes für Kindergärten, die in besonderem Maße die musikalische Entwicklung der Ein-bis Sechsjährigen fördern.

brilon-totallokal: Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem kindgerechten täglichen Singen und Musizieren. In einer Feierstunde wurde in die Kita St. Elisabeth in Brilon nun die Urkunde und Plakette zur Zertifizierung von Caruso Fachberaterin Petra Niggemann an Kitaleitung Manuela Elias übergeben.

Ein herzliches Dankeschön richtete diese an Lara Habermann, die sich speziell für die Zertifizierung fortgebildet hatte und die Dokumentation zusammenstellte. Auch die anderen Fachkräfte der Kita sind im musikalischen Bereich fortgebildet, viele können selber ein Instrument spielen.

Zur Feier waren viele Eltern, Großeltern und Gäste gekommen, für die die Kinder ein vielfältiges Programm vorbereitet hatten. Die Kinder, die wöchentlich am Angebot „Musik“ in der Kita teilnehmen, führten unter anderem eine Klanggeschichte zum Frühling und einen Tanz der Weidenkätzchen auf.

Das Angebot des Musikalischen Nachmittags ist ein kostenfreies Angebot ist für alle Kinder der Kita , das von zwei Erzieherinnen durchgeführt wird. Tierisch ging es dann auch bei den Gruppenhits der Bären-Elefanten, Mäuse und Pinguingruppe zu. Der Dackel Waldemar, die Biene Maja, der kleine Bär, alle Tiere zeigten sich genauso musikalisch wie die Kinder und Erzieherinnen.

Natürlich durften auch die Lieder, die als Ritual in den Kindergartenalltag integriert sind, nicht fehlen.

Nach der Feier gab es Waffeln, Kaffee und Tee und alle nutzten das gemütliche Beisammensein, um sich ausgiebig auszutauschen.

