Ortsjubiläum in 2019: Open Air Krach am Bach mit Bands aus drei Musikwelten

brilon-totallokal: Referinghausen. Schwerpunktthema in der Frühjahrs-Einwohnerversammlung war das bevorstehende Ortsjubiläum 750 Jahre im kommenden Jahr.

750 Jahre in 2019: Album und Krach am Bach

Manfred Jäger und Reinhard Figgen vom Festausschuss stellten den Stand der Planungen vor. Zur Vorbereitung auf das Ortsjubiläum beschäftigen sich u.a. zwei Arbeitsgruppen mit den Projekten „Digitale Heimatstube“ und „Referinghausen-Album: Ein Dorf erinnert sich“. Dafür liegen bereits mehr als 1.000 Fotos, Zeitungsartikel, Dokumente und persönliche Geschichten vor.

Die Herausgabe des Albums erfolgt in der Adventszeit, so dass es rechtzeitig zu Beginn des Jubiläumsjahres in allen Haushalten vorliegt. Zahlreiche Einwohner und auch Ehemalige haben sich als Schreiber/Autor beteiligt. Oft handeln die Geschichten von längst vergangenen Zeiten, teilweise reichen sie bis in die Gegenwart hinein oder sind nur einige Jahre/Monate alt.

Fest steht, dass es ein Buch im DINA4-Format mit mehr als 100 Seiten wird.

Wer sich noch beteiligen möchte, kann bis Sonntag, 13. Mai, eine Geschichte mit Fotos bei einem Mitglied des fünfköpfigen Redaktionsteams (Thomas Winterberg, Thomas Schlüter, Dennis Hellwig, Thomas Schulte und Reinhard Figgen) einreichen oder zumindest verbindlich mitteilen, dass eine Geschichte geschrieben wird.

Im Rahmen des Jubiläumwochenendes (Himmelfahrt, 30. Mai bis Samstag, 01. Juni 2019) findet am Freitag, 31. Mai 2019 Krach am Bach statt, live aus drei verschiedenen Musikwelten.

Los geht`s um 14 Uhr mit belgischer Blasmusik von Societe Royale, L`Harmonie de Gemmenich. Sie zeigen ihr Können vom Konzert bis zum Schlager.

Danach spielt die junge Rockband ONE TAPE aus Brilon auf der Sparkassen-Bühne. Sie präsentieren eigene Songs und Coverversionen z.B. von den Killers, den Red Hot Chili Peppers oder Kraftklub.

Als Headline gibt es Soundtrack zum Abfeiern mit der Show-Band

DIE DRAUFGÄNGER aus Österreich. Ihr Hit „Die Hektar hat 2.0“ („Liebe vergeht, Hektar besteht“) ist millionenfach auf Youtube angeklickt worden. Sie füllen Hallen wie z.B. in Stuttgart / Cannstatter Wasen oder bei RTL 2 Après-Ski-Hits 2018 in St. Anton.

Mit dieser Musikmischung hoffen die Organisatoren, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Der komplette Programmablauf 750 Jahre ist auf www.referinghausen.de hinterlegt.

Für den rechtlichen Rahmen des Ortsjubiläums ist an diesem Abend der neue Dorfgemeinschaftsverein „Dorfgemeinschaft Referinghausen“ gegründet worden.

Marienkapelle hat ebenfalls Jubiläum

Die anwesenden Vereine und Gruppen berichteten über ihre Aktivitäten. 50 Jahre Marienkapelle wird am Sonntag, 19. August 2018, gefeiert. Start ist um 10 Uhr mit der Hl. Messe an der Marienkapelle. Im Rahmenprogramm für den ganzen Tag treten u.a. Gesangvereine und Alphornbläser auf.

Die Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges (TSF-W) erfolgt eine Woche später, am 26. August. Auch hierzu wird ein buntes Rahmenprogramm vorbereitet.

