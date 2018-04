Neue Geschäftsführerin der Tourismus Brilon Olsberg GmbH: Verena Kevekordes löst Elisabeth Nieder ab

Brilon-Totallokal: Verena Kevekordes lenkt die Geschicke der Tourismus Brilon Olsberg GmbH

brilon-totallokal: Olsberg. Sie kennt die Strukturen vor Ort seit vielen Jahren, will Bewährtes fortsetzen und Olsberg und Brilon touristisch weiterentwickeln: Verena Kevekordes ist seit dem 1. April neue Geschäftsführerin der Tourismus Brilon Olsberg GmbH. Sie löste Elisabeth Nieder ab, die seit Gründung der neuen GmbH im Januar 2016 im Amt war. Gemeinsam mit Geschäftsführer Rüdiger Strenger lenkt die 35-jährige Sauerländerin künftig die Geschicke der gemeinsamen Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung hatte die Personalentscheidung bereits im Februar getroffen.

Verena Kevekordes lebt in Bad Fredeburg. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes absolvierte einen Tourismus-Studiengang, arbeitete danach bei der Touristik-Gesellschaft Medebach. Seit 2011 leitet sie den Geschäftsbereich Tourismus der Touristik- und Stadtmarketing Olsberg GmbH. In sämtlichen Bereichen war sie dort bisher tätig – vom Marketing bis zum Personalwesen.

Die größte Stärke Olsbergs sieht sie in der Kooperation mit Brilon: „Gemeinsam sind wir sehr gut aufgestellt in unseren Kernthemen Wandern, zunehmend auch Radfahren sowie durch die Ernennung zum Kneipp-Heilbad beim Thema Gesundheit.“ Ein wichtiges Standbein ist natürlich weiterhin das Thema Kneipp: „Das wird immer weiter bespielt. Gerade erst wurden wieder viele neue Kneipp-Animateure ausgebildet.“ Ein Beispiel, das zeigt, wie sehr man die Arbeit schätzt: Die Sebastian-Kneipp-Akademie aus Bad Wörishofen lässt in Olsberg ausbilden. So lernen unter anderem Erzieherinnen und Gesundheitstrainer in mehrtägigen Workshops, wie sie das Thema Kneipp vermitteln können.

Für ihre künftige Arbeit hat Verena Kevekordes ein Ziel: „Olsberg und Brilon für Gäste und Bürger attraktiv zu gestalten.“ Von den touristischen Angeboten könne „neben Hotellerie und Gastronomie auch die Bevölkerung profitieren”, sagt sie mit Blick etwa auf den neuen Kneipp-Erlebnispark Olsberg.

Bildzeile: Neue Geschäftsführerin der Tourismus Brilon Olsberg GmbH: Verena Kevekordes. Foto: Pattrick Lesur

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

