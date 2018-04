Atempause für pflegende Angehörige im Mai

Brilon-Totallokal: Düften auf der Spur – Die Wirkung von Düften und basaler Stimulation

brilon-totallokal: Zur Atempause für pflegende Angehörige am 8. Mai lädt Sonja Freitag, Leitung des Sozialen Dienstes im Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon, pflegende Angehörige und Nahestehende herzlich ein. Die Wirkung von Düften und wie sie unterstützend wirken können, ist Thema an diesem Abend. Sonja Freitag wird an diesem Abend Grundlagen zur Aromapflege in der Altenpflege vermitteln und den Unterschied zwischen Aromapflege und Aromatherapie erläutern.

Außerdem werden die möglichen Anwendungs- und Wirkungsmöglichkeiten vorgestellt und Wissenswertes über das Riechen vermittelt. Empfehlungen für die praktische Anwendung runden das Thema ab.

Das Angebot zur Atempause ist kostenlos und findet am Dienstag, 8. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Ort: Veranstaltungsraum „Stadtblick“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. Die Atempause ist ein offenes Angebot und kostenlos. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Information unter 02961 9657 414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

