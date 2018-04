SV 20 Brilon freut sich auf das nächste Spitzenspiel

Brilon-Totallokal: Unter der Woche konnte der SV Brilon das Finale im Krombacherpokal erreichen

brilon-totallokal: Am Sonntag wird um 15.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Brilon das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SV 1920 Brilon und dem Tabellendritten TuS Langenholthausen angepfiffen. Nach der Niederlage gegen den BC Eslohe hat der SV Brilon schnell wieder in die Spur gefunden. Mit einem 6:0 Erfolg gegen die SF Birkelbach und einem hart erkämpften 2:1 Auswärtssieg in Allagen, konnte die Briloner Mannschaft den Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen. Das Spiel des TuS Langenholthausen gegen den BC Eslohe wurde am vergangenen Sonntag nach 60 Spielminuten beim Stand von 0:0 wegen dem starken Gewitter abgebrochen. Unter der Woche konnte der SV Brilon das Finale im Krombacherpokal erreichen.

Beim starken A Ligisten TuS Medebach fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1. Auf den Goalgetter der Briloner Mannschaft Alexander Flock war jedoch wieder einmal Verlass. In der 10. Spielminute der Verlängerung sorgte Alexander Flock mit einem wunderschönen Flugkopfball für den 2:1 Siegtreffer. Am 03.6.2018 trifft der SV Brilon im Endspiel auf den Landeligisten RW Erlinghausen. Am Sonntag im Spitzenspiel gegen Langenholthausen kann Trainer Stephan Vogel wieder auf Marc Herkrath und Patrick Rummel bauen. Marc Herkrath hat seine Sperre von 3 Spielen abgesessen und Patrick Rummel ist nach mehrmonatiger Verletzungspause im Krombacherpokal in Medebach erstmals wieder zum Einsatz gekommen. Der SV Brilon erwartet zu diesem Spitzenspiel wieder über 300 Zuschauer. Nach dem Spiel soll vor der Tribüne für alle Fans des Amateurfußballs ein Interview mit den Trainern beider Mannschaften geführt werden.

Quelle: Peter Tilli

