Bilder – Krankenhaus Maria-Hilf Brilon: Aktion Generationenwald – Ein Baum für ein neues Leben

brilon-totallokal: Bei strahlenden Sonnenschein trafen über 200 Familienmitglieder am Waldfeenplatz ein. Auch die frisch gekürte Briloner Waldfee begleitete die Pflanzaktion. Einem jahrhundertealten Brauch folgend, zur Geburt eines Kindes einen Baum pflanzen, hat das Städt. Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon am Samstag, den 28. April, zum Pflanzfest am Hängeberg eingeladen. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, hieß auch die Geschäftsführerin des Städtischen Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon, Sonja G. Drum, die große Anzahl an Gästen, die teilweise eine weite Anfahrt in Kauf genommen hatten, um an der Aktion teilzunehmen, willkommen. Sie dankte den Kindern des Kindergartens Maria im Eichholz sowie zwei Kindern vom Kindergarten St. Elisabeth in Brilon für ihre musikalische Darbietung ganz herzlich mit einem kleinen Präsent.

Anschließend wurden die Waldwünsche- und Generationenwald-Bäume für die seit der letzten Pflanzaktion geborenen Kinder durch die Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte unter dem Motto „Ein Baum für ein neues Leben“ gepflanzt. Schon seit 2012 wird dieser symbolische Akt einmal im Jahr auf einer 0,65 ha großen Fläche oberhalb des Briloner Freibades vollzogen. Für jede Generation wird eine neue Baumart gepflanzt, um einen bunten Mischwald zu erhalten. In diesem Jahr wurde die Schwarzkiefer als Baum des Jahres gewählt.

Quelle: Elisabeth Meschede, Briloner Anzeiger

