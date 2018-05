Brilon-Totallokal: „Barfuß im Wald – unterwegs mit Kneipp“

brilon-totallokal: Olsberg. Sie ist 77 Jahre alt, liebt das Wandern und die Natur, weiß viel über das Kneippsche Gesundheitskonzept zu erzählen: Gudrun Hagemeister ist seit zwölf Jahren Gesundheitstrainerin für Kneippanwendungen und führt regelmäßig Gruppen über den Olsberger Kneippwanderweg. Mit Leidenschaft und Engagement bringt sie so vielen Menschen die Ideen von Sebastian Kneipp nahe, ganz praktisch, aber auch mit viel Wissen. Genau das gefiel den Machern der Internetseite www.nrw-tourismus.de. Sie stellen die Olsbergerin, die 45 Jahre lang mit ihrem Mann ein Café im Ort betrieb, in einem Portrait ausführlich vor, sind mit ihr in der Umgebung des Kneippheilbades gewandert.

„Geschichten besonderer Menschen – so kennst du NRW noch nicht“ lautet der Titel der Reihe, in der acht interessante Persönlichkeiten vorgestellt werden. Alle ganz unterschiedlich, aber alle bemerkenswert. Gudrun Hagemeister ziert auch die Titelseite einer Broschüre, die demnächst als Beileger überregionaler Zeitungen fast bundesweit verteilt wird.

Im Netz ist die Reportage über die 77-Jährige bereits nachzulesen: Unter https://www.nrw-tourismus.de/hagemeister#barfussimwald gibt es neben dem Portrait auch ein kurzes Interview und viele Bilder zu sehen.

Bildzeile: Gudrun Hagemeister wird vom NRW-Tourismus in der Reihe „Geschichten besonderer Menschen“ vorgestellt. Foto: Markt & Trend

Quelle:i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

