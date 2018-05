Kaiserschießen in Nehden

Brilon-Totallokal: St. Hubertus–Schützenkönige ermitteln am Samstag, den 05.05.2018 anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Schützenbruderschaft Nehden 1858 e.V. einen neuen Kaiser.

brilon-totallokal: Nehden. In diesem Jahr geht es in Nehden schon am 05.05.18 in die Schützenfestsaison. Die Regentschaft vom amtierenden Kaiserpaar Christian und Petra Finger neigt sich dem Ende. Zum vierten Mal in der Historie wird ein neuer Kaiser ermittelt. Die bisherigen Kaiserpaare sind: Berthold & Rita Vogt (1984-1988), Alfons & Christa Schrowange (1988-2008), Christian & Petra Finger (2008-2018).

15:45 Uhr: Antreten am Gasthof „Zur Dränke“ – ehemalige Könige und Schützen – Abholen des Kaiserpaares Christian und Petra Finger

16:15 Uhr: Schützenmesse in der Nehdener Kapelle

17:15 Uhr: Antreten vor der Kapelle

17:30 Uhr: Abholung der Ehrengäste, befreundeten Vereine und des Tambourcorps Oestereiden beim Gasthof „Zur Dränke“

18 Uhr: Vogelaufsetzen, Begrüßung der Schützen, Nehdener und Gäste

18:15 Uhr: Auslosung der Schießreihenfolge, anschließend Vogelschießen, Einmarsch Kaiser mit Vorstand Nehden, Proklamation neues Kaiserpaar

Ca.20 Uhr: Großer Zapfenstreich

Ca.20:15 Uhr: Kaisertanz mit allen Königspaaren, anschließend Festball

Nehden lädt ganz herzlich zum Kaiserschießen ein und freut sich auf Euer kommen.

Quelle: Jens Witteler, Schriftführer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon