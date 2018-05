Spendenübergabe Bigger Stammtische an die Jugendfeuerwehr

Brilon-Totallokal: Große Freude bei der Jugendfeuerwehr des Löschzugs Bigge-Olsberg

brilon-totallokal: Einen Scheck über 150 Euro überreichten jetzt die Mitglieder des Bigger Stammtischs „Dick und Durstig“ bei einem Übungsabend des Feuerwehrnachwuchses vor dem Gerätehaus. Der Betrag stammt aus dem Verkauf der Armbändchen zum Schützenfest in Bigge aus dem vergangenen Jahr. Aufgestockt wurde die Spende um 100 Euro vom Stammtisch Bigge-West.

Für „Dick und Durstig“ hat sich das Engagement bereits zur guten Tradition entwickelt: In der Vergangenheit wurden u. a. schon die Aktion Lichtblicke und in Zusammenarbeit mit Pastor Steilmann auch schon das ferne Benin unterstützt.

Auch in diesem Jahr werden wieder die beliebten Bändchen auf dem Schützenfest angeboten. „Der Erlös wird selbstverständlich wieder einem guten Zweck zukommen“, so die Aktiven bei der Spendenübergabe. Regelmäßig ehrenamtlich aktiv sind die Jugendlichen auch an anderer Stelle: für die Pflege der Anlagen am Torbogen in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft erhielt die Gemeinschaft im Januar 2018 den Preis für bürgerschaftliches Engagement der Stadt Olsberg.

Die Jugendfeuerwehr wird von dieser Spende ihre Nachwuchsarbeit weiter ausbauen.

