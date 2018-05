Sportfest des TuS Hoppecke 1920 e.V.

Brilon-Totallokal: Am Freitag, 04. und Samstag 05. Mai 2018 richtet der TuS Hoppecke 1920 e.V. sein alljährliches Sportfest aus.

brilon-totallokal: Los geht es am Freitag ab 18.00 Uhr mit dem Spiel der B-Jugend der SGH gegen den Tabellenführer und feststehenden Aufsteiger der Kreisliga A Brilon I. Im Anschluss findet ein Kleinfeldturnier (4 Feldspieler plus Torwart) statt. Anmeldungen sind auch noch direkt vor Ort möglich. Anschließend klingt der Abend in gemütlicher Runde aus.

Am Samstag präsentiert sich der Fußballnachwuchs: 12.00 Uhr Bambini-Showtraining, 13.30 Uhr D-Jugend Kreisliga B: JSG Petersborn, Gudenh., Hoppecke, Messingh., Bontk. gegen SV Brilon II, 15.00 Uhr C-Jugend Kreisliga A: SG Hoppecke, Messingh. Bontk. gegen die JSG JSG Hoppecketal, Padberg, Madfeld, Giershagen, Obermarsberg und um 16.30 Uhr spielen die Senioren der SGH Hoppecke, Messingh. Bontk. in der Kreisliga B gegen die SG Winterberg / Züschen II.

Ebenfalls am Samstagnachmittag findet das Kinderturnen (14.00 Uhr) in der Turnhalle statt. Ab 16.00 Uhr startet das beliebte Tippspiel, um 17.00 Uhr findet die Begrüßung der örtlichen Vereine und Stammtische statt, bevor um 20.00 Uhr der rot-blaue Abend des TuS startet.

Zur Verfügung steht auch unser Multifunktionsplatz für Beachsoccer oder Volleyball, dazu wird Dartsport angeboten.

Am Samstag gibt es ein großes Kuchenbuffet ab 14.00 Uhr im Sportraum. Für Speis und Trank, unter anderem leckerer Spießbraten vom Buchenholzgrill und Eis für Kinder, ist wie immer bestens gesorgt. Der TuS Hoppecke 1920 e.V. lädt alle Mitglieder, Freunde, Gönner und Gäste herzlich ein.

Quelle: TuS Hoppecke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon