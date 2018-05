Vielseitiges Programm begeistert Gäste aus nah und fern

Brilon-Totallokal: Am Ostersonntag, den 01.04.2018, veranstaltete der Musikverein Altenbüren wieder sein alljährliches Osterkonzert in der Schützenhalle in Altenbüren.

brilon-totallokal: Über 40 Musikerinnen und Musiker präsentierten auch in diesem Jahr, wie gewohnt unter der Leitung von Holger Heines, ein vielseitiges Programm, bestückt mit Highlights für jeden musikalischen Geschmack. Von aktuellen Hit-Medleys bis hin zu traditionellen Polkas war jedes Genre vertreten. Gerade das Medley TV-Kultabend rund um die Lindenstraße, Schwarzwaldklinik, Wetten, dass..? oder das aktuelle Sportstudio entfachte bei den Gästen eine Raterunde, die anschließend von Moderatorin Kathrin Gödde aufgelöst wurde. Hierbei fühlte sich der ein oder andere in seine Jugend zurückversetzt. Die toll geschmückte Schützenhalle war bis auf den letzten Tisch gefüllt, sodass Gäste aus nah und fern die Musiker durch ihre Anwesenheit unterstützen konnten.

In diesem Jahr standen beim Verein viele Ehrungen an. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Julian Birkhölzer, Marcel Birkhölzer, Andre Hümmecke, Bruno Gödde, Nadine Bette, Lennart Hohmann und Torben Rüther; für 20 Jahre Alexandra Sommer und Oliver Niggemann; für 25 Jahre Josef Göke und für 40 Jahre Gerald Morgenroth geehrt. Den Landesehrenteller, für jahrelange Vorstandsarbeit, erhielten Michael Bange und Christoph Hümmecke. Den aktiven Musikern wurde Lob und Dank ausgesprochen, denn so zahlreiche Auszeichnungen lassen den starken Zusammenhalt in diesem Verein deutlich werden.

In der Pause des Konzerts stellte das Jugendblasorchester der Musikvereine Altenbüren und Antfeld sein Können unter Beweis und begeisterte damit die Zuschauer. Nach dem Konzert spielte wieder der Musikverein Wulmeringhausen zum Tanz auf, sodass gemeinsam noch einige schöne Stunden in der Halle verbracht werden konnten. Der Musikverein Altenbüren bedankt sich ganz herzlich bei allen Gästen für den schönen Abend und freut sich auf ein Wiedersehen zum nächsten Osterkonzert 2019 in der Altenbürener Schützenhalle.

Quelle: Nadine Bette

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon