Ein unterhaltsamer Pfingstsamstag an der Jakobuslinde in Brilon

brilon-totallokal: Der Pfingstsamstag bietet dieses Jahr in Brilon attraktive Familienunterhaltung und auch die Fußballfreunde kommen voll auf ihre Kosten. Am 19. Mai 2018 lädt die Briloner Unternehmensinitiative „Big Six and friends“ zum Fußball- & Familientag an die Jakobuslinde in Brilon ein. Als Veranstalter fungiert der Sportverein Brilon mit Unterstützung der BWT ( Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), BIG SIX Brilon und der Sparkasse Hochsauerland.

Ab 13.00 Uhr findet das Fußballturnier statt, an dem neben den 11 Big Six Unternehmen noch weitere Betriebe bzw. Institutionen teilnehmen ( daher auch die Bezeichnung ….and friends“).

„ Der Fußball- und Familientag hat sich in den letzten Jahren zu einem erfolgreichen Modell entwickelt und wird sehr gut von der Bevölkerung angenommen“, bekräftigte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der am 25. April die Auslosung der verschiedenen Fußballgruppen im Beisein von Vertretern der einzelnen Unternehmen und der BWT vornahm.

Auslosung der verschiedenen Fußballgruppen

In Gruppe A sind folgende Firmen vertreten: Rembe GmbH Safety + Control, Witteler Automobile GmbH & Co.KG, Hoppecke Batterien GmbH & Co.KG und Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG. In Gruppe B spielen Fa. Oventrop GmbH & Co.KG, ABB AG, Impuls Küchen GmbH I und Sparkasse Hochsauerland.

Die Gruppe C bilden die Mannschaften vom Caritasverband Brilon e.V., von NP Germany, von der

Getron Lichttechnologie GmbH und vom Vorjahressieger BMS Briloner Montage- und Schlüsselfertigbau GmbH.

Die Gruppe D komplettieren Centrotherm Systemtechnik GmbH, Impuls Küchen GmbH II, die gemeinsame Mannschaft vom Krankenhaus Brilon und der Stadt Brilon und die Olsberg GmbH.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Stadion „Zur Jakobuslinde“.

Los geht es um 13.00 Uhr und um ca. 19.00 Uhr findet die Siegerehrung mit der Überreichung der Pokale durch Bürgermeister Dr. Bartsch statt.

Rahmenprogramm

„Für das leibliche Wohl ist zu familienfreundlichen Preisen bestens gesorgt“, kündigte Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer bei BWT – Brilon, an. „Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei und alle Attraktionen sind kostenlos nutzbar. Auch für die Kids ist ein unterhaltsames Programm vorbereitet. Kinderschminken, Bungee-Trampolin, Klettergarten, Bullriding uvm. sollten keine Langeweile aufkommen lassen. Außerdem dürften die Ninja Warrior Spielgeräte für Begeisterung sorgen, vielen bekannt aus der vom Privatsender RTL 2 ausgestrahlten Wettkampfshow „ Ninja Warrior Germany“.

Public-Viewing: DFB-Pokal-Finale

Am Abend wird es an der Jakobuslinde dann noch einmal richtig spannend. Schließlich steht um 20.00 Uhr das Endspiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt als 75. Auflage um Deutschlands zweitwichtigste Trophäe im Vereinsfußball an. Ob Niko Kovac, der aktuelle Trainer von Frankfurt, seinem künftigen Arbeitgeber, dem FC Bayern, gehörig die „Suppe versalzen“ wird – all das können Sie live beim Public-Viewing erleben. „ Die Sparkasse HSL hat bislang den großen Video-Würfel beim Public-Viewing zur Verfügung gestellt, allerdings entsprach die Bildqualität nicht immer den Anforderungen und deshalb haben wir uns für einen Hochleistungsbeamer entschieden, der eine bessere Leistung verspricht“, kündigte Jürgen Hillebrand von der Sparkasse HSL an, der gleichzeitig auch als Ansprechpartner beim SV Brilon fungiert.

Der Pfingstsamstag verspricht also definitiv Unterhaltung für Groß und Klein!

Quelle: Ursula Schilling

