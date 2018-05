Hanse-CD Brilon

Brilon-Totallokal: Nach Bergen in Norwegen und Kampen in Holland finden in wenigen Wochen die Internationalen Hansetage in Rostock statt.

brilon-totallokal: 2019 treffen sich die Hanseaten aus den 190 Hansestädten in Pskow, einer der ältesten Städte in Russland. 2020 schlägt dann die große Stunde der Stadt Brilon als Gastgeberin der 40. Internationalen Hansetage. In die arbeitsreichen intensiven Vorbereitungen der Verwaltung und vieler Bürgerinnen und Bürger haben sich jetzt auch die Musikerinnen und Musiker der Stadt und der 16 Briloner Dörfer eingebracht und eine CD „Hanse.Heimatklänge.Handgemacht“ herausgebracht.

Brilon ist im Sauerland und darüber hinaus in Westfalen eine Stadt mit einem großen Musikreichtum. Mehr als 1000 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen sind in 22 Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenkapellen aktiv. Bunt gemischt präsentiert die neue CD nun Konzertstücke, Polkas und Märsche. Schade, dass auf eine CD nur 75 Minuten Musik passt,

sonst hätten die Jugend- und Seniorenkapellen ihren Beitrag auch noch geleistet.

Die Kapellen und ihre Musikstücke:

Musikverein Alme “Die Original Almetaler“ – Musikantensehnsucht –

Musikverein Altenbüren – Hochachtungsmarsch –

Musikverein Bontkirchen – Die Sonne geht auf –

Bläserkorps des Hegerings Brilon – Hegewaldfanfare –

Blasorchester Brilon – Salemonia –

Jagdhornbläsergruppe Brilon – Abschied vom Walde –

Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon – San Carlo –

Musikverein Hoppecke „Die Original Hochsauerländer“ – Kein schöner Land –

Musikverein Madfeld – Sonntagmorgen –

Musikverein Messinghausen – Augenblicke –

Musikverein Rösenbeck – Von Freund zu Freund –

Blasorchester Die Scharfenberger – Viribus Unitis Mit vereinten Kräften-

Tambourkorps Unitas Scharfenberg – Marsch des York`schen Korps –

Musikverein Thülen – Seeger Polka –

Spielmannszug Wülfte – Jubelklänge –

Quelle: Franz Schrewe, Bürgermeister a.D. Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Hansetage 2020 Brilon e.V.

