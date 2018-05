Ausbildungsplatz – Last Minute !

Brilon-Totallokal: Azubibörse des Jugendparlamentes Brilon im Rathaus bietet Informationen, Beratung und offene Stellen

brilon-totallokal: Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür. Junge Leute, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, erhalten im Briloner Rathaus die Chance, vermittelt zu werden. Das Jugendparlament will mit der Ausbildungsplatzbörse gezielt die Briloner Jugendlichen ansprechen, die für den Sommer 2018 noch keine Lehrstelle gefunden haben. Berufsberater Theo Gruß von der Agentur für Arbeit wird den angehenden Azubis am Donnerstag, 17.05.2018 von 13.30 bis 17.00 Uhr, im Rathaus Brilon, Trauzimmer Nr. 11, in persönlichen Gesprächen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vermittlungsmöglichkeiten werden vor Ort besprochen. Auch Eltern sind herzlich willkommen.

Oliver Dülme steht ebenfalls ab 15.00 Uhr im Rathaus bereit und informiert als Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon über die Art und Vielfalt der Briloner Unternehmen.

Alle Briloner Betriebe, die noch freie Ausbildungsplätze zu vergeben haben, werden gebeten, sich beim Jugendparlament zu melden. Interessierte können bereits im Voraus Kontakt mit dem Jugendparlament aufnehmen: auf Facebook unter www.facebook.com/JuPaBrilon oder bei der Stadtverwaltung Brilon, Klaus Wrede, unter Tel.: 02961/794-317.

Mitglieder des Jugendparlaments haben die Aktion geplant und werden mit Informationen sowie Getränken und Kuchen zur Verfügung stehen.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon