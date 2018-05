Berufsziel: Heilerziehungspfleger/in

Brilon-Totallokal: Noch freie Ausbildungsplätze am Berufskolleg Olsberg

brilon-totallokal: Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger sehen Menschen mit Handicaps jedweder Art im Focus ihres beruflichen Handelns. So weit wie das Spektrum an Beeinträchtigungen reicht, so breit ist die Auswahl an konkreten Arbeitsplätzen: heilpädagogische Wohnheime, Kliniken für psychische Erkrankungen aller Facetten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, integrative Kindergärten, ambulante Hilfsdienste, Reha-Kliniken oder sogar der Weg in die Selbständigkeit mit einem ambulanten Pflegedienst.

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger geben eine glaubwürdige Antwort auf die politische Forderung nach „Teilhabe“ beeinträchtigter Menschen an gesellschaftlicher Lebensgestaltung, denn auf dem Weg zu Teilhabe und Selbstbestimmung benötigen Menschen mit Behinderung kompetente Begleiterinnen und Begleiter. Im Beruf der Heilerziehungspflegerin und des Heilerziehungspflegers vereinen sich pädagogische und fachpflegerische Kompetenz, um Menschen mit Behinderung oder psychischen und körperlichen Krankheiten in allen Lebensbereichen zu unterstützen.

In der Fachschule für Heilerziehungspflege am BKO können interessierte Menschen die für diesen anspruchsvollen, multiprofessionellen Beruf erforderlichen methodischen, fachlichen und sozialen Kompetenzen erwerben. Die Fachschule blickt inzwischen auf eine 25-jährige Geschichte zurück, ein Zeitraum, in welchem zuverlässige Kooperationen mit zahlreichen Einrichtungen im ganzen HSK und weit darüber hinaus gewachsen sind.

Interesse? Dann informieren Sie sich vor Ort und/oder vereinbaren einen Gesprächstermin. Ansprechpartner sind Herr Rittmann (writtmann@berufskolleg-olsberg.de) oder Frau Sauerland-Witteler (ssauerland-witteler@berufskolleg-olsberg.de), beide sind telefonisch im Berufskolleg zu erreichen (besuchen Sie auch unsere Website unter www.berufskolleg-olsberg.de).

Das Portal für die Schüleronline-Anmeldungen ist im Mai erneut für Bewerbungen geöffnet.

