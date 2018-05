Besucherring Brilon e.V. präsentiert Durcheinandertal

Brilon-Totallokal: Nach dem gleichnamigen Roman von Friedrich Dürrenmatt

brilon-totallokal: In den Bergen ist die Welt noch in Ordnung: Idyllische Natur trifft auf harmonisches Landleben. Von wegen! Im Durcheinandertal geraten die Dinge ziemlich aus den Fugen. Nicht ganz unschuldig: Moses Melker, ein steinreicher Theologe mit ungewöhnlichem Frauenverschleiß, der das örtliche Kurhaus in ein „Haus der Armut“ verwandelt. Jeden Sommer steigen dort nun Heerscharen milliardenschwerer Kurgäste ab, um der Last des Mammons abzuschwören und die Gnade Gottes zu empfangen. Winters jedoch wird das – nur scheinbar – geschlossene Kurhaus zum Versteck für gesuchte Schwerstverbrecher. Als Dorfbewohner, Kurgäste und Gangster sich in die Quere kommen, versinkt das beschauliche Durcheinandertal mehr und mehr im Chaos. In seinem letzten Roman schlägt „Dürrenmatts Phantasie […] wieder Volten und mit ihr überschlagen sich die Ereignisse: ein Feuerwerk absurder Einfälle und grotesker Erfindungen.“ (Deutsche Welle) Dieser Abend wird turbulent – versprochen!

Presse:

Perfekt choreographiert ist in der Bühnen-Einrichtung des Regisseurs Ron Zimmering die Ensembleleistung von zehn Schauspielern, die nach dem Monolog „Asche“ im Grabbe-Haus am Freitagabend im großen Haus eine neue Sicht auf die bevorstehende Apokalypse präsentiert haben.

Friedrich Dürrenmatt, dessen Ende der 1980er Jahre erschienene Roman „Durcheinandertal“ die Darstellung einer komplett aus den Fugen geratenen Welt bietet, hat bereits dem einstigen „Literarischen Quartett“ Zündstoff geliefert. Jetzt hat sich ein exzellenter Mix altgedienter und frischer junger Darsteller einer Gesellschaft angenommen, deren Untergang unmittelbar bevorzustehen scheint. Denn dem alttestamentarischen „Gott mit Bart“ ist ein Epigone („ohne Bart“) beigegeben, der mit grimmigem Humor überall hinein mauschelt, wo es Negatives anzurichten gilt.

Immer wieder geraten die Akteure auf der von Matthias Rümmler errichteten Bühnenschräge ins Straucheln. Das ganze Stück beherrscht die zur Erzählerin hochgestufte Elsi (Kathrin Berg), Tochter des Gemeindevorstehers, der allerdings seinen Hund erheblich mehr schätzt als diese. Zumal die ihr zugefügte Vergewaltigung im Tal als „natürliche Art des Beischlafs“ gilt. Henry Klinder gibt den Vater und auch einen hirngeschädigten Nachtportier, während Kerstin Klinder die dritte übergewichtige Luxus-Ehefrau eines Missionars mit Vergangenheit (Holger Tessmann) sowie einen extrem dämlichen Polizisten verkörpert. Jürgen Roth spielt einen Reichsgrafen von uraltem Adel, dessen gefälschte Gemäldesammlung mit Echtheits-Zeugnissen weltbekannter Experten versehen ist. Hartmut Jonas und Hubertus Brandt überzeugen als Starkiller, durch Gesichtschirurgie am Ende austauschbar.

Ein Extra-Lob geht an Jazz-Geiger Toni Geugelin, der nicht nur mit tönenden ironischen Kommentaren, sondern auch mit Opern- und Filmmusik bis hin zum Hundeknurren aufwartet…

Lippische Landes-Zeitung zur Premiere des Stückes am 17.3.2018 in Detmold

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Sonntag, 13. Mai 2018 · 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

