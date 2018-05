„Feuer und Flamme” für Caritas-Kerzen

Brilon-Totallokal: Firmlinge besuchen die Caritas-Kerzenmanufaktur

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Feuer und Flamme“ bereitet sich aktuell eine Gruppe von zehn Jugendlichen auf die Firmung in der St. Petrus und Andreas Gemeinde Brilon vor. Um den Funken des Glaubens nachzuspüren, haben die Firmlinge ganz praktisch ein Lagerfeuer entfacht und am Brennen gehalten. Gemütlich und warm ist es am Lagerfeuer. Der richtige Ort, um festzustellen, wofür man selbst Feuer und Flamme ist, aber auch um über Gott und die Welt sowie Gott in unserer Welt zu sprechen.

Ein zweiter praktischer Themenblock führte die Firmlinge mit deren ehrenamtlichen Katecheten Florian Hohmann und Klaus Wrede in die Kerzenmanufaktur der Caritas-Kontaktstelle „Blickkontakt“. Dort können Menschen mit Behinderung, psychischer Erkrankung und/oder Suchterkrankung tagesstrukturierende Angebote wahrnehmen. Ein Teil der Tagesstruktur ist die Kerzenmanufaktur. In Handarbeit werden Unikate gefertigt. Dazu braucht es Fingerspitzengefühl, Kreativität und Zeit.

„Wir sind auf das Angebot im ‚Blickkontakt‘ gestoßen, um selbst und mit anderen Menschen Kerzen herzustellen. Dabei wollen wir uns bewusst werden, dass wir in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, in der fast alles maschinell hergestellt wird, den Blick manchmal dafür verlieren, wie viel Arbeit und Muße investiert werden muss, um eine Kerze herzustellen, die uns als Fundament für die Flamme dient“, sagt Klaus Wrede.

Unter der Anleitung der Kerzenexperten vom Blickkontakt haben die Firmlinge Annika, Melanie, Justin, Kristin, Larissa, Luca, Lukas, Melanie, Mikkel und Simon heißes Wachs in Formen gegossen. Drei Tage braucht es, um auszuhärten und damit zu einer Kerze zu werden. So viel Zeit hatten die Firmlinge nicht, dennoch konnten sie den Entstehungsprozess einer Kerze von A bis Z selbst ausprobieren. Bereits ausgehärtete Kerzenkörper wurden aus der Form geholt, Wachsränder entfernt und aufpoliert. Dabei zählte ebenfalls Achtsamkeit mit maßvollem Krafteinsatz gepaart.

Info

Die Kerzenwerkstatt kann auf Anfrage besucht werden. Wer an den handgemachten Caritas-Kerzen interessiert ist, kann sich ebenfalls bei Julia Westermann unter Telefon 02961 – 743213 melden oder zu den Öffnungszeiten, montags bis mittwochs und freitags zwischen 9 und 12 Uhr, im Blickkontakt, Gartenstraße 8 in Brilon vorbeischauen.

Kreativ und selbst gemacht: Briloner Firmlinge besuchen die Kerzenwerkstatt im Caritas-Blickkontakt.

Foto: Caritas Brilon / Wamers

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon