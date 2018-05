Kulibri e.V. präsentiert: Burghofbühne Dinslaken

Brilon-Totallokal: „Die Känguru-Chroniken“ Nach dem Kultbuch von Marc-Uwe Kling

brilon-totallokal: Marc-Uwe lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung, trägt um 13 Uhr noch Pyjama, hört gerne Platten und sinniert über das Leben. Außerdem schreibt er Lieder und Geschichten – „Kleinkünstler“ also, schlussfolgert das Känguru, das sich eigentlich nur Eier für Pfannkuchen borgen will und dann gleich einzieht. Wenig später liegt das Känguru in der Hängematte, lässt sich bekochen, vertilgt massenhaft Schnapspralinen und erzählt von seiner Vergangenheit beim Vietcong und von seinem Hang zum Klassenkampf.

Gemeinsam diskutieren die beiden über alle wirklich drängenden Fragen unserer Zeit: Ist das Liegen in einer Hängematte schon passiver Widerstand? Ist es verwerflich Vegetariern Chicken-Nuggets zu servieren, wenn sich nachweislich darin kein Fleisch befindet? Ist es zumutbar, dass ein DVD-Player das Vorspulen verhindert und den Käufer damit zwingt sich Industrie-Propaganda anzuschauen? Und ist rechts vor links die Veräußerung reaktionärkonservativer Unterdrückungsmuster?

Bissig, liebevoll ironisch, witzig und pointiert führt uns das ungleiche Paar vor Augen, was unseren Alltag ausmacht und in was für einer absurden Welt wir eigentlich leben. Marc-Uwe Kling hat mit seinen Känguru-Geschichten wahre Kultbücher geschrieben. Dank Klings eigener Fassung für das Theater ist die „WG wider Willen“ jetzt auch auf der Bühne zu erleben.

Regie: Mirko Schombert

Mit: Patric Welzbacher, Markus Penne und Jan Exner

Die Karten kosten 17 € im Vorverkauf und 19 € an der Abendkasse

Vorverkauf :

Buchhandlung „Das Buch“

Buchhandlung Podszun,

BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a

online unter : ticket-regional.de

Wann: Samstag, 12. Mai 2018 · 20.00 Uhr · Bürgerzentrum Kolpinghaus, Brilon

Quelle: Peter Schmidt, Kulibri e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon