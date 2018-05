VHS Abendkurs

Brilon-Totallokal: Fit fürs Büro mit Microsoft Office

brilon-totallokal: Mit dem Kurs „Fit fürs Büro mit WORD, EXCEL und POWERPOINT“ spricht die VHS Brilon alle Interessierten an, die vorhandene Kenntnisse in diesen Programmen auffrischen oder vertiefen wollen.

Ab dem 28.05.2018 werden an 10 Abenden, immer montags und mittwochs von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr, die Grundlagen systematisch wiederholt und an Praxisbeispielen viele Methoden und Kniffe gezeigt, mit denen sich der Einsatz und das Zusammenspiel dieser im Büroalltag am häufigsten genutzten Programme effizient und zielführend gestalten lässt.

Informationen und Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder VHS Brilon 02961-6416

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon