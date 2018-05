Auf den Spuren Hubertas …

Brilon-Totallokal: An Muttertag ist das sauerländer Frauenvolk auf Hubertas Spuren unterwegs.

brilon-totallokal: Der Briloner Heimatbund – Semper Idem hat in den vergangenen Jahren verschiedene Geschichtswanderungen in Etappen auf dem Salzpad von Bad Westernkotten nach Brilon, auf dem Karolingischen Heerweg von Obermarsberg nach Olsberg, auf dem Eisenweg von Brilon bis zur Weser, auf dem Plackweg von Brilon bis nach Arnsberg und auch auf dem Hanseweg von Soest bis nach Korbach durchgeführt.

Die verschiedenen Etappen lockten jeweils bis zu 150 Frauen und Männer an.

In diesem Jahr lädt der Briloner Heimatbund – Semper Idem alle (nur) Frauen am 13. Mai zu einer Muttertagswanderung durch Wald, Wiese, Feld und Flur ein.

Unter Leitung von Loni Held-Wiese und Doris Tilly gehen die Frauen an ihre Grenzen. Dabei geben die beiden Wanderführerinnen Informationen zu Historischem, Geografischem und anderem Wissenswertem links und rechts des Weges.

Die Männer und Kinder, Lebensgefährten und Freunde verabschieden ihre Frauen, Omas und Tanten zu der ca. 18 km langen Wanderung um 9 Uhr am Kump auf dem Marktplatz. Festes Schuhwerk und angemessene Kleidung sind geboten, da die Wanderung bei jeder Witterung durchgeführt wird.

Bei der Frauentour wird regelmäßig Rast eingelegt und auch ein guter Tropfen gereicht. Ansonsten verpflegen sich die Teilnehmerinnen aus dem eigenen Rucksack.

Schon um 16 Uhr nachmittags werden die „Grenzgängerinnen“ von den Männern und Kindern im Garten des Museums Haus Hövener erwartet.

Dort gibt es ab 14 Uhr ein kurzweiliges Programm für Kinder, Väter und Opas … . Sie können im Museumsgarten, bei frischen Getränken und Gegrilltem, den Einzug der Frauen erwarten.

Bei der Rückkehr erhalten alle Wanderfreundinnen die „ Briloner Auszeichnung in Silber“.

Der Kostenbeitrag für die Muttertagstour beträgt 7 €uro pro Teilnehmerin.

Um den kombinierten „Muttertag, Kindertag und Vatertag“ planen zu können, melden Sie bitte die Wanderinnen, die Kinder und die Männer im Museum Haus Hövener unter 02961 / 9639901 oder unter museum@haus-hoevener.de an.

Bildzeile: Frauen schnüren am Muttertag die Wanderschuhe.

Bild u. Text: Heimatbund Semper Idem e.V.

