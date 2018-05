Gewerkschaft NGG startet Last Call für Beschäftigte

Brilon-Totallokal: Betriebsräte im Hochsauerlandkreis sind noch bis Monatsende wählbar

brilon-totallokal: Last Call für die Demokratie am Arbeitsplatz: Noch bis Monatsende laufen im Hochsauerlandkreis die Betriebsratswahlen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) betont: „In Betrieben, in denen bisher nichts passiert ist, sollen die Wahlen rasch eingeleitet werden. Wer als Beschäftigter abstimmen will, kann Hilfe bei der Gewerkschaft bekommen.“ Von der Regelung der Arbeitszeit bis hin zu Urlaub und Lohnzuschlägen hätten die Arbeitnehmervertreter ein entscheidendes Wort mitzureden, so Isabell Mura von der NGG Südwestfalen.

Mit Blick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt macht die Gewerkschafterin deutlich: „Betriebsräte haben großen Einfluss darauf, wie die Jobs der Zukunft aussehen. Gerade das Industrieland NRW ist auf ihr Know-how angewiesen.“ Von der Mitbestimmung profitierten am Ende auch die Unternehmen. Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung sind die Mitarbeiter in Betrieben mit Arbeitnehmervertretung produktiver, zufriedener und flexibler.

Quelle: Isabell Mura, Geschäftsführerin der NGG-Region Südwestfalen

