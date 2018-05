Golfer spenden für die Krebshilfe

Brilon-Totallokal: GC Brilon spendet 1065€

brilon-totallokal: Die in individueller Höhe gezahlten Startgelder der Spieler, die am Sonntag den 29.4. zum Krebshilfeturnier antraten, mit den Spenden anderer Mitglieder des GC Brilon erbrachten auch in diesem Jahr die Summe von 1065€.

Dieser Beitrag zur Unterstützung der Forschung gegen die Geißel Krebs ist für viele Mitglieder im Golfclub Brilon Ehrensache.

Bei sonnigem Wetter konnten die Spieler in einem der ersten Turniere der Saison um den Sieg nach Stableford spielen.

Über den Nettosieg in den 3 Klassen freuten sich:

A: Christiane Bludau vor Marcel Bylebyl.

B: Karsten Schröder vor Ulrike Mann,

C: Rüdiger Strenger vor Bettina Hilkenbach

Den Bruttosieg erspielten Roswitha Baumann (19) und Norbert Knepper (23).

Quelle: Friederike Driller

