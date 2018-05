Wir brauchen Ihre Hilfe! Schließung droht!

Brilon-Totallokal: Patenschaft für ein Waisenheim in Rumänien

brilon-totallokal: Durch den Ausfall einer Schweizer Stiftung möchte die Kinder- und Behindertenhilfe Rumänien e.V. die finanzielle Lücke durch Patenschaften schließen, um so die Fortführung des Heims sicherzustellen. Sie können bereits ab 10,- €/Monat Pate werden. Eine Patenschaft ist jederzeit kündbar. Weitergehende Verpflichtung entstehen nicht. Detaillierte Auskünfte erhalten Sie gerne über den Verein Kinder- und Behindertenhilfe Rumänien e.V.: Andreas Kaefer 0171/5591130 oder E-Mail a.kaefer@kaefer-brilon.de und Heinrich Kraft 0151/21646653 oder E-Mail krafitx@t-online.de.

Der Verein ist seit 2007 in Rumänien engagiert. Das Kinder- und Waisenheim ist ein Projekt, welches im Jahr 2014 zu bereits bestehenden Projekt neu aufgenommen wurde. Das Heim wird in der Hauptsache von der Diakonie in Eisenach getragen, auch seit vielen Jahren aus der Schweiz. In der Hauptsache aus Altergründen kann diese Stiftung das Heim aber nicht mehr unterstützen. Es fehlt ein beträchtlicher Betrag pro Monat, der vom Briloner Verein nicht alleine gestemmt werden kann. „Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Helfen Sie Kindern – einfach und unverbindlich – die ohnehin schon vom Leben hart getroffen sind.“ Das Spendenkonto bei der VOBA BBS lautet: DE13 4165 1770 0000 0272 01.

Quelle: Steffi Wegener, Briloner Anzeiger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon