12. Hunderennen der Strunzertaler Pfoten e.V. in Olsberg

Brilon-Totallokal: Am 13. Mai findet das 12. Hunderennen der Strunzertaler Pfoten e.V. zum 2 Mal auf dem Vereinsgelände in Olsberg-Bigge, Industriestrasse statt!

brilon-totallokal: Hunde unterschiedlicher Grössen und Rassen haben die Möglichkeit, sich hier gegeneinander zu messen. Starten können alle Hunde ab einem Alter von 6 Monaten, die gesund, geimpft und haftpflichtversichert sind, unabhängig von Rasse oder Grösse.

Die Hunde werden in 4 Klassen, je nach Größe eingeteilt und laufen einzeln unterschiedlich lange Strecken, die abgezäunt sind!

Neu! Es gibt eine Seniorenklasse für Hunde ab 9 Jahren. Der Besitzer entscheidet selbst, ob der Hund als Senior läuft. Die Strecke für alle Senioren ist 50 m lang!

Es gibt Mannschaftsläufe, bei denen sich die Teilnehmer willkürlich vor Ort zusammenschließen können.



Jeder teilnehmende Hund bekommt eine Urkunde, sowie ein kleines Present! Die schnellsten drei Hunde in jeder Klasse erhalten einen Pokal, der schnellste Hund des Tages erhält unseren Wanderpokal. Ein Wechsel in eine andere Klasse ist am Tag des Hunderennens nicht möglich!

Jeder Hund läuft 2 mal, die bessere Zeit zählt. Gemessen wird mit einer elektronischen Zeitmessanlage! Einlaß: 09.30 Uhr Start: ca. 10.30 Uhr

Es gibt eine Tombola und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt! Zwecks besserer Planung werden die Starter gebeten, sich online anzumelden! Anmeldungen sind auch am Tag des Events bis 10 Uhr möglich, jedoch wird hier ein Aufschlag erhoben!

Anmeldeformular und weitere Infos unter: www.strunzertaler-pfoten.d e

