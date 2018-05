Ausstellung: Briloner Künstler Henning Marten Feil stellt NORBERT 3000 – SPACE ODC vor

Brilon-Totallokal: Der Briloner Künstler Henning Marten Feil stellt zum ersten mal seinen Alter Ego Charakter Norbert 3000 am 18.05.2018 um 19:00 Uhr im Raum für Kunst in Paderbornder Öffentlichkeit vor

brilon-totallokal: Achtung Erdlinge!! Es ist soweit! Der Briloner Künstler Henning Marten Feil präsentiert zum ersten Mal seinen Außerirdischen Alter Ego Charakter Norbert 3000. Von einem weit entferntem Sonnensystem landet der Hybrid-Cyborg am 18.05.2018 um 19:00 Uhr im Raum für Kunst in Paderborn. Tauchen Sie ein in neue Welten mit fremden Exoplaneten und bizarren Monden. Unter anderem auf großformatigen Leinwänden, Prints,etc. gibt der Künstler interstellare Einblicke in die wahren Vorgänge der Galaxis.

Erweitern Sie ihren Horizont und werden Sie Teil von der Fusion zwischen Astronmie und ScienceFiction!!!

Vernissage am Freitag, 18.Mai 2018 · 19 – 23 Uhr · Raum für Kunst · Kamp 21 · Paderborn

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon