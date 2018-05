Radsportlegende Mike Kluge feiert mit Fahrrad Neumann 20 Jähriges Jubiläum

Brilon-Totallokal: Als besonderes Highlight wird Bike-Ikone Mike Kluge am 11. Mai 2018 mit den Kunden auf Testfahrt gehen…

brilon-totallokal: Anlässlich des 20 jährigen Bestehens bedankt sich Fahrrad Neumann in diesem Jahr bei den Kunden mit attraktiven Rabatten und Aktionen. Als besonderes Highlight wird Bike-Ikone Mike Kluge am 11. Mai mit den Kunden auf Testfahrt gehen. Neben dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft konnte Mike auch drei Mal die Cross-Weltmeisterschaft und den Mountainbike-Weltcup für sich entscheiden. Daher ist er unter Bikern ein gern gesehener Gast, der mit Know-how und Witz überzeugt.

Heute ist er Berater und Markenbotschafter bei der Marke Focus, wo er auch für das Brand Development verantwortlich ist.

Ab 9.30 steht der Focus Event Truck in der Keffelker Straße 12 bereit um Interessierten die Möglichkeit zu bieten aktuelle Bikes und E-Bikes zu testen. Probefahrten sind jederzeit möglich. Die Anmeldung für die geführten Touren mit Mike Kluge und Marktus Fothen um 12.30 und 16.30 erfolgt im Vorfeld per Mail an wl@liquid-life.de. Bei allen Fahrten besteht Helmpflicht.

Quelle: Wiebke Landwehr / liquid-life

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon