Unfall auf der B 480

Brilon-Totallokal: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Ein 31-jähriger Mann aus Brilon verursachte am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr auf der Hoppecker Straße einen Unfall. Zeugen beobachteten den Mann, wie er im Einmündungsbereich Am Derker Tor nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er diverse Pfosten, Blumenkübel und Baumeingrenzungen. Anschließend fuhr er mit seinem Wagen zurück auf die Fahrbahn und flüchtete von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Mann war angetrunken. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Auf der Bundesstraße 480 kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Motorrad von Brilon in Richtung Warstein unterwegs. Aus der Straße Fünf Brücken wollte dann ein 25-jähriger Mann aus Brilon mit seinem Wagen nach links auf die Bundesstraße 480 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Beiden. Der 40-jährige Warsteiner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

