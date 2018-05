50 Jahre „VOSS Die Blechprofis“

Brilon-Totallokal: Unternehmen feierte großes Jubiläum mit Tag der offenen Tür

brilon-totallokal: Im Dezember 2017 feierte das in Brilon-Madfeld beheimatete Unternehmen „VOSS Die Blechprofis“ – ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, der sich auf die Metallverarbeitung spezialisiert hat – sein 50-Jähriges Bestehen. Um den runden Firmengeburtstag gemeinsam mit Familie, Freunden, Mitarbeitern und Kunden sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft in großem Rahmen zu zelebrieren, lud das 1967 von Ing. Heinz Voss mit Unterstützung seiner Frau Doris gegründete Unternehmen am vergangenen Samstag zu einem Tag der offenen Tür in die Werkshallen nach Madfeld ein. Dort bot sich den Gästen Gelegenheit, die Produktionsstätte von mehr als 6.000 Quadratmetern zu besichtigen und die großen Blechbearbeitungsanlagen in laufendem Betrieb zu bestaunen.

Zu den offiziellen Gratulanten zählten u.a. Landrat Dr. Schneider (CDU), Brilons Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch (SPD), Marsbergs Bürgermeister Klaus Hülsenbeck (CDU) sowie Dr. Sacher von der IHK Kassel-Marburg. „Das Unternehmen VOSS ist nicht nur ein metallverarbeitendes Werk, sondern ein spezialisierter, hochmoderner Produktionsbetrieb […]“, so Landrat Dr. Schneider. Dank kontinuierlicher Investitionen in neue Technologien und Maschinen habe das Unternehmen im Laufe der Jahre zahlreiche Kunden gewinnen können. So seien VOSS-Blechteile u.a. im höchsten Gebäude Abu Dhabis sowie im Europäischen Gerichtshof mit verarbeitet. „Es macht mich stolz für unseren Kreis, wenn die Arbeit unserer Sauerländischen Unternehmen weltweit geschätzt wird. Das Unternehmen ist ein Aushängeschild für den Sauerlandkreis – Betriebe wie dieser sind das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft […]“, so Dr. Schneider.

Mit Stolz kann Heinz Voss (81) heute auf sein Lebenswerk blicken: Nachdem er 1955 die Schule verlässt, um ein Handwerk zu erlernen (er sei „zum Studieren nicht geeignet“ gewesen), absolviert Voss zunächst eine Lehre als Betriebsschlosser, die er als Geselle mit der IHK-Note 1 abschließt. 1958 besucht er die Ingenieurschule Dortmund, es folgen verschiedene Stationen in seinem beruflichen Lebenslauf. Nach seiner Hochzeit mit Ehefrau Doris 1962, meldet er schließlich sein heutiges Gewerbe an, das zunächst auf die Herstellung von Allwetterverdecken für Schlepper ausgerichtet ist. Hinzu kommt die Fertigung für Spezialkabinen, im Jahre 2003 – bei einer Mitarbeiterzahl von inzwischen 45 Angestellten – wird die Abteilung „Automotive“ gegründet. Drei Jahre später erfolgt schließlich die Umbenennung der Firma von „VOSS Gerätebau GmbH“ in „VOSS Die Blechprofis GmbH“, neben den bisherigen Geschäftsführern Heinz und Doris Voss wird Tochter Petra Kleine (geb. Voss) Mit-Geschäftsführerin des Unternehmens. 2011 wird Heinz Voss mit dem „Wirtschaftspreis Hochsauerlandkreis 2010“ ausgezeichnet, 2014 folgt die Zertifizierung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ (Re-Zertifizierung 2016).

