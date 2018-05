Digitalisierung Chance für Wirtschaft in unserer Region / Falschinformationen über europäische Datenschutzgrundverordnung korrigieren

Brilon-Totallokal: Peter Liese zum Antrittsbesuch beim neuen Präsidenten der IHK Arnsberg, Andreas Rother

brilon-totallokal: In seinem Unternehmen ahd in Ense, das seit 30 Jahren als Berater und Dienstleister bei IT- und Digitalisierungs-Themen für Unternehmen tätig ist, empfing der neugewählte Präsident der Industrie- und Handwerkskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Andreas Rother den südwestfälischen CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Bei dem Gespräch ging es um Chancen und Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung in den Unternehmen, die auch einen Wandel der Arbeitsabläufe mit sich bringt, aber auch neue Arbeitsplätze.

„Ich freue mich, dass der neue IHK Präsident ein Experte im Bereich der Digitalisierung ist. Gerade im Mittelstand bestehen hier viele Ängste. Selbstverständlich ist die Digitalisierung auch mit Gefahren und Herausforderungen verbunden, aber wir müssen den Stier bei den Hörnern packen und die Probleme lösen. Denn die Digitalisierung bietet auch für die mittelständische Industrie in unserer Region viele Chancen“, betonte Liese.

Bei dem Gespräch zwischen Liese und Rother ging es auch um das am 25. Mai anstehende Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei mittelständischen Unternehmen in der Region sorgt das bevorstehende Inkrafttreten für große Verunsicherung. „Durch die Datenschutzgrundschutzverordnung soll das oft sehr niedrige Datenschutzniveau in anderen Ländern auf das hohe deutsche Niveau angehoben werden. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. An einigen Punkten konnten wir uns als CDU im Europäischen Parlament aber leider nicht durchsetzen und deswegen sehe ich auch einige Aspekte kritisch. Allerdings sind viele Behauptungen, die über die neue Verordnung gemacht werden, schlicht falsch. Wer auch immer Handwerksbetrieben oder Einzelhändlern einredet, dass sie einen Datenschutzbeauftragten brauchen, nur weil mehr als insgesamt 10 Mitarbeiter an einer Kasse arbeiten, verbreitet Falschinformationen“, so Liese. Andreas Rother und Peter Liese vereinbarten, die Aufklärung über die Zusammenhänge noch einmal zu intensivieren.

Quelle: Dieter Berger

